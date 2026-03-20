Veranstaltungshighlights im Stattbahnhof Schweinfurt: Das Programm für April 2026
SCHWEINFURT – Der April im Stattbahnhof verspricht eine explosive Mischung aus nostalgischen Disconächten, hochkarätigen Punkrock-Konzerten und gesellschaftlichem Engagement. Von der Rückkehr der DJ-Legende Frank Lorber bis hin zum kultigen Blow Out Festival bietet das Kulturzentrum ein abwechslungsreiches Programm für Musikliebhaber und Szene-Gänger.
Den Auftakt macht am Ostersonntag die „Megadrom Reloaded X“-Party, die den Vibe der frühen 2000er zurück in den großen Saal bringt. Kurze Zeit später folgt mit der „Kein Bock auf Nazis“-Solisitzung ein Abend im Zeichen der Solidarität, während Fans von handgemachtem Punkrock bei der Fortsetzung der Erfolgstour von „Drei Meter Feldweg“ voll auf ihre Kosten kommen. Auch kulinarisch und gesellig setzt der Stattbahnhof Akzente – etwa mit dem veganen Mitbringbrunch oder dem inzwischen kultverdächtigen Bingo-Abend in der Kneipe.
Die Termine im Überblick:
Disco & Party
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Sonntag, 05.04. (22:00 Uhr): Megadrom Reloaded X – 2000er R’n’B, Dirty South und Club-Banger im großen Saal.
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Samstag, 11.04. (20:00 Uhr): Gute alte Zeit – DJ-Legende Frank Lorber (Cocoon rec.) spielt ein 3-Stunden-Vinyl-Set im großen Saal. Support durch Andreas Stefi, Curd Weiss und Tobias Latsch.
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Samstag, 18.04. (23:00 Uhr): Beatclub – Techno für Erwachsene im kleinen Saal.
Konzerte & Festivals
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Samstag, 11.04. (20:00 Uhr): „Kein Bock auf Nazis“ Soli-Show – Punkrock und Akustik gegen Rassismus mit Swallows Rose, Collision Course, Jack Torrance und Max Picard. Der Erlös geht komplett an das Netzwerk.
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Freitag, 17.04. (20:00 Uhr): Drei Meter Feldweg – Die „Sehr Gut Holz Tour 2026“ bringt norddeutschen Punkrock mit Herz und Ironie in den großen Saal.
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Samstag, 18.04. (21:00 Uhr): Blow Out Festival – Das Kult-Festival seit 1994. Zehn Bands (u.a. YAGA, NoFuture, Die Trällernden Tanten) spielen je drei Songs: einen eigenen, einen Wunsch-Cover und ein Pflicht-Cover vom Stattbahnhof.
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Samstag, 25.04. (19:30 Uhr): No Future Album Release Show – Die Band feiert ihr neues Album „Bizarre Zeiten“ im kleinen Saal. Mit dabei sind Rawside, A.C.K., Marktlüge und Hartbrenner. Kein Vorverkauf!
Special Events & Kneipe
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Sonntag, 12.04. (11:00 Uhr): Veganer Mitbringbrunch – Gemeinsames Brunchen in der Kneipe. Anmeldung erforderlich unter Lokaleveggies_sw@outlook.de.
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Freitag, 24.04. (20:00 Uhr): Bingo-Abend – Der Klassiker in der Kneipe mit sieben Runden, Musik-Bingo und dem berüchtigten Mega-Preis.
Tickets für die meisten Veranstaltungen sind in der Collibri Buchhandlung, der Tourist-Info Schweinfurt, bei Musik Hofmann in Hofheim sowie im Kulturamt Haßfurt erhältlich.
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