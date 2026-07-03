Veranstaltungshinweis der vhs Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Die Volkshochschule Bad Kissingen bietet im September 2026 zwei Buntpapier-Workshops im Stadtsaal am Rathausplatz an, die sich mit kreativen Techniken rund um Kleisterpapier beschäftigen.
Am Montag, 7. September, findet von 10 bis 17 Uhr der Workshop „Buntpapierwerkstatt: Kleisterpapier“ statt. Einen Tag später, am Dienstag, 8. September, wird von 10 bis 17 Uhr der Aufbaukurs „Mehr Kleisterpapier“ angeboten.
Die Veranstaltungen richten sich an kreative Interessierte, die verschiedene Techniken der Papiergestaltung kennenlernen oder vertiefen möchten. Eine Anmeldung ist bis spätestens 14. August 2026 erforderlich und kann online über vhs-kisshab.de erfolgen. Alternativ ist die Anmeldung auch persönlich im vhs-Büro in Bad Kissingen oder telefonisch unter 0971 807-4211 möglich.
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