Veranstaltungshinweis der vhs Bad Kissingen

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BAD KISSINGEN – Die Volkshochschule Bad Kissingen bietet im September 2026 zwei Buntpapier-Workshops im Stadtsaal am Rathausplatz an, die sich mit kreativen Techniken rund um Kleisterpapier beschäftigen.

Am Montag, 7. September, findet von 10 bis 17 Uhr der Workshop „Buntpapierwerkstatt: Kleisterpapier“ statt. Einen Tag später, am Dienstag, 8. September, wird von 10 bis 17 Uhr der Aufbaukurs „Mehr Kleisterpapier“ angeboten.

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Die Veranstaltungen richten sich an kreative Interessierte, die verschiedene Techniken der Papiergestaltung kennenlernen oder vertiefen möchten. Eine Anmeldung ist bis spätestens 14. August 2026 erforderlich und kann online über vhs-kisshab.de erfolgen. Alternativ ist die Anmeldung auch persönlich im vhs-Büro in Bad Kissingen oder telefonisch unter 0971 807-4211 möglich.

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