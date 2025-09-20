Auto IU

Veranstaltungshinweis: Fahrradkino im Mehrgenerationenhaus Haßfurt

Bild von Igor Ovsyannykov auf Pixabay
Eisgeliebt

HASSFURTDas Mehrgenerationenhaus Haßfurt lädt am Mittwoch, den 8. Oktober 2025, zu einem besonderen Kinoerlebnis ein. Im Rahmen eines Fahrradkinos im Café Bistro „Offener Treff“ wird ab 15:00 Uhr die Natur-Dokumentationsreihe „Planet Erde III“ gezeigt. Der Clou: Der benötigte Strom für den Film wird durch Muskelkraft auf zwei Fahrrädern erzeugt.

Um den Film laufen zu lassen, müssen die Besucher kräftig in die Pedale treten. Jeder kann so lange mitfahren, wie er möchte. Dieses Kinoerlebnis erfordert Team- und Energieleistung und verspricht viel Spaß für Jung und Alt. Der Film mit dem britischen Naturforscher David Attenborough zeigt spektakuläre Lebewesen und Landschaften und soll eindrucksvoll die Kostbarkeit unserer Erde vermitteln.

Für das echte Kinoerlebnis werden faire Snacks vom Welt-Laden Haßfurt angeboten. Außerdem kann man an einem Smoothie-Bike ebenfalls mit eigener Muskelkraft einen gesunden Saft pressen. Die Teilnahme am Fahrradkino ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Für weitere Informationen steht das Mehrgenerationenhaus Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/952825-0 oder per E-Mail an mghhassfurt.kv-has@brk.de zur Verfügung.

