Veranstaltungshinweis: Lichtstuben-Basar im Mehrgenerationenhaus am verkaufsoffenen Sonntag

HASSFURT – Am verkaufsoffenen Sonntag, dem 10. November 2024, öffnet das Café Bistro „Offener Treff“ des Mehrgenerationenhauses Haßfurt von 13:00 bis 17:00 Uhr und lädt herzlich alle Besucherinnen und Besucher ein.

Die „Lichtstube – GemeinsamHANDarbeiten“, ein Kreis freiwillig engagierter Handarbeitsfreunde, bietet an diesem Tag eine Auswahl an handgestrickten Einzelstücken an. Diese reichen von Socken über Baby- und Kinderkleidung bis hin zu Mützen für alle Altersgruppen.

Die Veranstaltung bietet auch die Möglichkeit, bei einer Tasse Kaffee, Tee und selbstgebackenem Kuchen in gemütlicher Atmosphäre zu verweilen. Die Lichtstube selbst trifft sich jeden Mittwoch ab 14:00 Uhr im Café Bistro „Offener Treff“. Hier sind alle Interessierten, auch Handarbeitsneulinge, eingeladen, gemeinsam zu stricken, zu häkeln und zu nähen. Neue Gesichter sind jederzeit willkommen, und die Lichtstube freut sich zudem über gut erhaltene Wollspenden.