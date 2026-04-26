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Veranstaltungshinweis: „MIT und FIT – Begegnung durch Bewegung“

26. April 2026Letztes Update 26. April 2026
Veranstaltungshinweis: „MIT und FIT – Begegnung durch Bewegung“
MIT & FIT Begegnung durch Bewegung in der Haßfurter Promenade. - Foto: René Ruprecht
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HASSFURT – Am Mittwoch, den 29. April 2026, lädt das Mehrgenerationenhaus Haßfurt erneut zu dem kostenlosen Aktionsangebot „MIT und FIT – Begegnung durch Bewegung“ ein. Ab 10:00 Uhr steht die Kombination aus körperlicher Aktivität und sozialem Austausch im Mittelpunkt.

Das Angebot richtet sich an alle, die Freude an Bewegung haben und gleichzeitig neue Kontakte knüpfen möchten. Das Programm umfasst die Nutzung des schuleigenen Mehrgenerationenparcours sowie gezielte Übungen auf dem Yogapfad. Ergänzend dazu werden Koordinations- und Gedächtnisübungen vermittelt, die zeigen, wie sich der gesamte Körper mit einfachen Mitteln mobilisieren lässt.

Gemeinsamer Ausklang bei gesunden Snacks

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Nach der sportlichen Betätigung bietet sich für alle Teilnehmenden die Gelegenheit, bei einem gesunden Snack und einem Heißgetränk in gemütlicher Runde ins Gespräch zu kommen und den Vormittag gemeinsam ausklingen zu lassen.

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Wichtige Informationen für Teilnehmer:

  • Treffpunkt: 10:00 Uhr im Eingangsbereich des Mehrgenerationenhauses Haßfurt.

  • Kleidung: Bitte achten Sie auf wetterangepasste Kleidung, da die Aktivitäten im Freien stattfinden.

  • Anmeldung: Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

  • Kosten: Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.

Für weitere Rückfragen steht das Team des Mehrgenerationenhauses unter der Telefonnummer 09521 952825-0 oder per E-Mail zur Verfügung:

mghhassfurt.kv-has@brk.de

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