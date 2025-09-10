Veranstaltungshinweis „SchuWiDu – Schulkind wirst du“
HASSSFURT – Ab Montag, dem 22. September 2025, startet im Mehrgenerationenhaus Haßfurt das neue, kostenlose Angebot „SchuWiDu – Schulkind wirst du“ für Vorschulkinder und deren Eltern. Es findet alle 14 Tage statt und soll Familien auf dem spannenden Weg des Übergangs in die Schule unterstützen.
Das Programm ermöglicht es Vorschulkindern und ihren Eltern, gemeinsam Zeit mit Spiel, Kreativität, Bewegung und Entdeckung zu verbringen. Zudem bietet es eine Plattform, um sich über die Vorfreuden und Bedenken bezüglich der Schulzeit auszutauschen. Anmeldungen sind per E-Mail an elternbegleitung.kv-has@brk.de oder unter der Telefonnummer 09521/ 952825-0 möglich. Das Projekt wird im Rahmen des ESF Plus-Programms „ElternChanceN – mit Elternbegleitung Familien stärken“ vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Europäischen Union gefördert.
