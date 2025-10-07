Auto IU

Veranstaltungshinweis: „Smart Start – Einstieg in die Welt von Smartphone und Tablet“

7. Oktober 2025Letztes Update 7. Oktober 2025
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
HASSFURT – Das Mehrgenerationenhaus (MGH) Haßfurt startet im Oktober die neue, kostenlose Themenreihe „Smart Start – Einstieg in die Welt von Smartphone und Tablet“. Das Angebot richtet sich an absolute Seniorinnen-Einsteigerinnen mit keinen bis wenigen Vorkenntnissen im Umgang mit mobilen Geräten. Die Reihe findet an fünf Terminen statt und konzentriert sich ausschließlich auf die Nutzung von Apple-Geräten (iPhones oder iPads).

Ziel der Themenreihe ist es, an fünf Terminen die Grundlagen der Gerätenutzung niedrigschwellig näherzubringen sowie Berührungsängste und Unsicherheiten langsam abzubauen. Die Teilnehmenden lernen in angenehmer Atmosphäre gemeinsam die Inhalte, können diese direkt umsetzen und sich untereinander austauschen.

Geleitet wird der Kurs von zwei freiwillig engagierten Techniklots*innen des MGH, die die Teilnehmenden jederzeit bei der Umsetzung des Gelernten unterstützen.

Die Termine der „Smart Start“-Reihe sind jeweils am Mittwoch von 16:00 bis 17:30 Uhr im Dachgeschoss des Mehrgenerationenhauses:

    1. Oktober 2025
    1. Oktober 2025
    1. Oktober 2025
    1. November 2025
    1. November 2025

Das Angebot ist kostenlos, richtet sich jedoch ausschließlich an Nutzer*innen mit Apple-Geräten (iPhones oder iPads). Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich:

Das Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

