Veranstaltungshinweise der Agentur für Arbeit Schweinfurt
SCHWEINFURT – Die Agentur für Arbeit Schweinfurt hat die Veranstaltungsübersicht für den Monat Oktober veröffentlicht. Es werden sowohl Präsenzveranstaltungen als auch Online-Seminare zu Themen wie Berufsorientierung, Weiterbildung und der Planung von Auslandsaufenthalten angeboten. Die Termine richten sich an verschiedene Zielgruppen, darunter Berufseinsteiger, Frauen, Migranten und Eltern.
Präsenzveranstaltungen
Am 8. Oktober informiert die Bundeswehr von 15:00 bis 16:00 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit über Karrieremöglichkeiten. Eine Anmeldung ist unter
www.eveeno.com/action erforderlich.
Eine Woche später, am 15. Oktober von 15:30 bis 16:30 Uhr, findet ebenfalls im BiZ eine Informationsveranstaltung für alle statt, die „Lust auf ferne Länder“ haben. Hier werden verschiedene Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte vorgestellt, wie Au Pair, Freiwilligendienste oder Work & Travel. Eine Anmeldung unter
www.eveeno.com/wege ist erwünscht.
Die Jobmesse der Wirtschaftsjunioren Bad Kissingen findet am 18. Oktober von 09:00 bis 16:00 Uhr in der Wandelhalle in Bad Kissingen statt. Hier haben Interessierte die Möglichkeit, sich über Unternehmen und Karrieremöglichkeiten zu informieren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Für Geflüchtete, Migrantinnen und Migranten sowie deren Helfer gibt es am 22. Oktober von 18:00 bis 19:30 Uhr eine Veranstaltung zum beruflichen Einstieg in Deutschland. Die Veranstaltung findet in der VHS Rhön und Grabfeld in Bad Königshofen statt. Anmeldungen sind über die Website der VHS möglich.
Speziell für Frauen werden im Oktober zwei Infotage angeboten, die ohne Anmeldung und kostenfrei besucht werden können: Am 28. Oktober von 10:00 bis 14:00 Uhr im Kloster Wechterswinkel in Bastheim und am 30. Oktober von 13:30 bis 18:00 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Haßfurt.
Online-Veranstaltungen
Für Eltern von Schülern, die kurz vor ihrem Abschluss stehen, gibt es im Oktober drei virtuelle Informationsabende auf der Plattform „MS Teams“:
- Möglichkeiten nach dem Abitur: Am 7. Oktober von 18:30 bis 20:00 Uhr. Hier werden Themen wie Studium, duales Studium und Ausbildung behandelt.
- Möglichkeiten nach der Mittleren Reife: Am 22. Oktober von 18:30 bis 20:00 Uhr.
- Möglichkeiten nach dem Mittelschulabschluss oder Quali: Am 28. Oktober von 18:30 bis 20:00 Uhr.
Alle drei virtuellen Elternabende erfordern eine Anmeldung unter den entsprechenden Links, die in der Pressemitteilung genannt werden.
Zusätzlich findet am 23. Oktober von 15:00 bis 16:30 Uhr ein Online-Seminar zum Thema „Falle Altersarmut – Frauen und Rente“ statt. Die Deutsche Rentenversicherung gibt hier wichtige Informationen zur Rente von Frauen. Eine Anmeldung ist unter
https://eveeno.com/rente25 erforderlich.
Weitere ausführliche Informationen zu allen Veranstaltungen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der Website der Agentur für Arbeit Schweinfurt unter https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fweb.arbeitsagentur.de%2Fportal%2Fmetasuche%2Fsuche%2Fveranstaltungen
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!