Veranstaltungshöhepunkte im August 2026: Kultur, Genuss und Feste in Hammelburg

Eisgeliebt am Dienstag: Pfirsich*, Erdbeere*, Mango*, Brombeere, Vanille, Sesam, Pekannuss und Basilikum

Das Eisgeliebt-Team freut sich von Di-Sa 12:00 bis 17:30 Uhr auf Dich! *=vegan | Sorten wechseln im Laufe des Tages! #Schweinfurt @Eisgeliebt www.Eisgeliebt.cafe