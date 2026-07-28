Veranstaltungshöhepunkte im August 2026: Kultur, Genuss und Feste in Hammelburg
HAMMELBURG, Landkreis Bad Kissingen – Die Stadt Hammelburg veröffentlicht den Veranstaltungskalender für den Monat August 2026. Bürgerinnen, Bürger und Gäste erwartet ein vielseitiges Programm aus traditionellen Festen, hochkarätigen Konzerten der Bayerischen Musikakademie, kulinarischen Wein- und Fischereiveranstaltungen sowie regelmäßigen Stadt- und Museumsführungen.
Kulturelle Highlights und Konzerte
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6. August 2026: Um 19:00 Uhr findet am Viehmarkt ein „HAMUlissimo Sommerkonzert“ mit der Formation George & the Clooneys statt; der Eintritt ist frei und es wird um Spenden gebeten.
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7. August 2026: Von 21:45 bis 23:00 Uhr lädt der Bund Naturschutz Bad Kissingen gemeinsam mit dem NEZ Rhön zu dem Stadtspaziergang „Licht aus, Sterne an“ zum Thema Lichtverschmutzung ein.
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8. bis 11. August 2026: Die Bayerische Musikakademie auf dem Schlossberg ist Schauplatz diverser Meisterkonzerte, darunter das Abschlusskonzert des Chordirigier-Meisterkurses (08.08.), das Konzert der Unterfränkischen Bläserwoche (09.08.), das Eröffnungskonzert des Schweinfurter Seminars mit dem Amsterdams Gitaar- en Mandoline Duo (09.08.) sowie das Solistenkonzert Mystic nature (11.08.).
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15. August 2026: Das traditionelle Hammelburger Höflesfest öffnet ab dem Nachmittag (Höfe spätestens ab 17:00 Uhr, viele ab 15:00 Uhr) die Pforten der Altstadt für Live-Musik, fränkische Spezialitäten und Einblicke in versteckte Winkel. Am selben Tag findet um 19:30 Uhr das große Abschlusskonzert des Schweinfurter Seminars im Großen Saal der Musikakademie statt.
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29. August 2026: Um 15:00 Uhr präsentiert die KultKasten MusicalAkademie im Klostergarten der Bayerischen Musikakademie das Musical „Der kleine Prinz“ (Besucher werden gebeten, eigene Picknickdecken mitzubringen; Eintritt frei).
Kulinarik, Feste und Genussangebote
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1. und 2. August 2026: Der Angelsportverein e.V. veranstaltet seine Grillfischtage im Garten am Musikerheim in der Turnhouter Straße jeweils von 11:00 bis 19:00 Uhr.
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2. August 2026: Das Dr.-Maria-Probst-Seniorenheim in der Karlsbader Straße feiert ab 14:00 Uhr sein Sommerfest.
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14. August 2026: Ab 20:30 Uhr lädt das Weingut Lange Schloss Saaleck zu einer Sternenweinwanderung („Laurentius Tränen im Weinglas“) oberhalb der Burg Saaleck ein (Tickets über die Website des Weinguts).
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14. und 15. August 2026: Die Tippgemeinschaft Obereschenbach richtet das Plootz- und Pizzafest im Eugen-Reith-Sportpark aus (Freitag ab 17:00 Uhr mit Livemusik von Dicker & Band, Samstag ab 11:00 Uhr Festbetrieb).
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29. August 2026: In Pfaffenhausen findet im Leonhardihaus das traditionelle Pizzafest statt.
Regelmäßige Stadtführungen, Märkte und Freizeitangebote
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Wochenmärkte und Bauernmärkte: Der Grüne Wochenmarkt findet jeden Mittwoch und Samstag von 09:00 bis 13:00 Uhr auf dem Marktplatz statt; am 01.08. ergänzt ein zusätzlicher Bauernmarkt von 08:30 bis 12:30 Uhr das Angebot.
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Führungen und Weinangebote: Samstags (01.08., 08.08., 15.08.) finden von 10:30 bis 11:30 Uhr historische Stadtspaziergänge statt. Im Weingut Ruppert wird samstags die „Hammelburger Weinkultur“ inklusive Verkostung angeboten, während das Museum Herrenmühle am 22. August eine Sonderführung zum Thema „Brot und Wein“ anbietet. Ergänzend öffnen der Weinkiosk an der Weintenne, die Weinkellereien sowie die Weinberghütte Vinica an den Wochenenden ihre Pforten.
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Freizeit und Strand: Der Stadtstrand „Saale Beach“ am Bleichrasen hat von Dienstag bis Sonntag geöffnet und bietet an ausgewählten Wochenenden Live-Musik von elektronischer Tanzmusik bis hin zu Disco-Songs der 70er, 80er und 90er Jahre.
Nähere Auskünfte und eventuelle Programmänderungen stellt die Tourist-Information im Bürgerhaus (Am Marktplatz 15, Telefon: 09732 902430) zur Verfügung.
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