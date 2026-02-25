Veranstaltungskalender Hammelburg für März 2026
HAMMELBURG IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Die Stadt Hammelburg bietet im März ein abwechslungsreiches Programm mit musikalischen Highlights, Flohmärkten und kulinarischen Erlebnissen für die ganze Familie. Von Konzerten in der Musikakademie bis hin zu geführten Naturwanderungen und Märkten in der Innenstadt ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Regelmäßige Termine prägen das Stadtbild: Jeden Mittwoch und Samstag findet von 09:00 bis 13:00 Uhr der Grüne Wochenmarkt statt. Die Weinberghütte Vinica lädt sonntags zur Einkehr ein, wobei am ersten Sonntag des Monats mit Musik gegrillt wird. Ab dem 22. März öffnet zudem die Heckenwirtschaft Weinbau Schum in Feuerthal ihre Pforten.
Der Monat startet am 01. März mit einem Flohmarkt für Kindersachen in Diebach sowie dem Abschlusskonzert eines BigBand-Workshops in der Musikakademie. Musikalisch geht es am 05. März mit dem International Band & Business Camp weiter. Am 07. März kannst du den Bauernmarkt besuchen, einen Obstbaumschnitt-Kurs in Untererthal belegen oder das Kabarett der „Kernölamazonen“ im Wasserhaus erleben.
Weitere Höhepunkte folgen Mitte März:
-
13.03.: Stand-up Comedy „Postjugendlich!“ mit Sabine Bode in der Stadtbibliothek.
-
14.03.: Mädelsflohmarkt (Late Night Edition) im Weingut Müller.
-
21.03. & 22.03.: Frühjahrsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag, Bücherflohmarkt und Kindertheater „Pumuckl“ im Bürgerhaus.
-
22.03.: Naturkundliche Biber-Exkursion bei Obereschenbach.
Das letzte Märzwochenende bietet eine „Ladys Night“ am 27. März im Weingut Müller sowie am 28. März das Jubiläumskonzert „very british“ in der Klosterkirche Altstadt. Zeitgleich findet die Bayerische Männerballett Meisterschaft in der Saaletalhalle statt. Kulinarisch rundet ein BBQ-Event im Weingut Müller am 28. März den Monat ab, während Sing’n’Swing im Bürgersaal Klassiker aus Rock und Pop präsentiert.
Tickets und weitere Informationen erhältst du bei der Tourist-Information im Bürgerhaus unter Tel. 09732 902430 oder per E-Mail an touristik@hammelburg.de. Informationen zu den Angeboten des Weinguts Müller sind online unter https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Ftickets.weingut-weinhotel-mueller-shop.de%2F abrufbar. Besuche für Details auch die Website touristik.hammelburg.de.
