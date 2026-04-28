Veranstaltungskalender Hammelburg: Highlights im Mai 2026
HAMMELBURG – Die älteste Weinstadt Frankens präsentiert für den Mai 2026 ein abwechslungsreiches Programm. Von kulturellen Stadtführungen über Weinfeste bis hin zu Naturerlebnissen und Familienfesten bietet die Stadt Hammelburg zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung für Bürger und Gäste.
Das Angebot umfasst sowohl regelmäßige Termine als auch besondere Einzelveranstaltungen, die die regionale Kultur und Natur in den Mittelpunkt rücken.
Regelmäßige Termine und Weinkultur
An den Samstagen im Mai (02.05., 09.05., 16.05. und 23.05.) finden jeweils feste Programmpunkte statt:
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Stadtspaziergang: Um 10:30 Uhr führt ein Rundgang durch die historische Altstadt (Treffpunkt: Bürgerhaus, 5,00 € p.P.).
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Hammelburger Weinkultur: Um 12:00 Uhr lädt das Weingut Ruppert zur Führung inklusive Verkostung ein (9,00 € p.P.).
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Wochenmarkt: Mittwochs und samstags von 09:00 bis 13:00 Uhr auf dem Marktplatz.
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Weinkiosk an der Weintenne: Samstags sowie an Sonn- und Feiertagen von 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.
Veranstaltungshighlights im Überblick
Wochenende 01. bis 03. Mai
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Fr. 01.05.: Waldsportfest in Feuerthal mit den Feuerthaler Musikanten (10:30 – 17:00 Uhr).
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Sa. 02.05.: Bauernmarkt (08:30 – 12:30 Uhr) und Pflanzentauschbörse am Marktplatz.
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So. 03.05.: Hof- und Garagenflohmarkt im Wohngebiet „Am Rod“ (09:30 – 16:30 Uhr). Zudem Naturführung „Was krabbelt da?“ am Kloster Altstadt (14:00 Uhr).
Wochenende 08. bis 10. Mai
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Fr. 08.05.: Lesung mit Jochen Till für Grundschulkinder im Bürgerhaus (14:30 Uhr).
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Sa. 09.05.: DemokratieFEST und Tag der Städtebauförderung am Viehmarkt und im Bürgerhaus (10:00 – 15:00 Uhr). Abends Konzert „Mit Musik in den Frühling“ in der Erthalhalle (19:00 Uhr).
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So. 10.05.: Frühjahrskonzert der Stadtkapelle in der Bayerischen Musikakademie (18:00 Uhr, Eintritt 10,00 €).
Wochenende 14. bis 17. Mai
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Do. 14.05. (Christi Himmelfahrt): WeinWanderTag „Wein + Brotzeit to go“ mit Stationen am Weinlehrpfad und Kalk-KulTOUR-Weg (ab 10:30 Uhr).
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Sa. 16.05.: Bildvortrag „Westheim im Wandel der Zeit“ im Vereinsheim Westheim (14:30 Uhr).
Besondere Events und Saisonabschluss
Mitte bis Ende Mai stehen weitere kulturelle und gesellige Termine an:
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Weinparty: Am Mittwoch, 13.05., lädt das Weingut Müller zur Party mit der Liveband „Bei die Omma“ (ab 18:00 Uhr).
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Musik-Workshops: „Wer singt mit mir?“ für Eltern und Kleinkinder am 18.05. und 22.05. in der Stadtbibliothek (Anmeldung erforderlich).
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Sommerkonzert: Die Reihe „HAMUlissimo“ startet am Donnerstag, 21.05., um 19:00 Uhr am Viehmarkt (Eintritt frei, Spenden erbeten).
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Weinfest am Schloss Saaleck: Zum Monatsende (29.05. bis 31.05.) findet das Weinfest am Weingut Lange statt, das Bio-Weine mit Electro-Musik kombiniert.
Für detaillierte Informationen steht die Tourist-Information im Bürgerhaus am Marktplatz telefonisch unter 09732 902430 zur Verfügung.
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