Auto IU

Veranstaltungsprogramm im Stattbahnhof Schweinfurt für Juli und August

26. Juni 2026Letztes Update 26. Juni 2026
Veranstaltungsprogramm im Stattbahnhof Schweinfurt für Juli und August
Matze Rossi - Foto: Sven Hoppmann
A N Z E I G E
Sparkasse

SCHWEINFURT – Der Stattbahnhof Schweinfurt startet mit einem vielfältigen Programm in den Sommer 2026. Von Biergartenkonzerten unter freiem Himmel bis hin zu energiegeladenen Hardcore- und Punk-Shows im großen Saal ist für jeden Musikgeschmack etwas geboten.

Biergartenkonzerte (Eintritt frei, Spenden erbeten)

Bei schlechtem Wetter finden diese Konzerte in der Kneipe oder im kleinen Saal statt.

Besondere Highlights & Sport

  • Sa, 18.07., ab 16 Uhr: Open-Air-Disco „Bassbahnhof“ mit Soundsystemkultur (Reggae, Cumbia, Bassmusik). Ab 22 Uhr Fortsetzung in der Kneipe.

  • Sa, 25.07., ab 11 Uhr (DJK Schweinfurt): Stattbahnhof Cup 2026. Kleinfeld-Hobbyturnier. Anmeldung bis 30.06. per Mail an fussball@stattbahnhof.net erforderlich.

Konzerte im Saal (Ticketvorverkauf)

A N Z E I G E N
Doggenclub
Newsallianz

Tickets sind bei der Collibri Buchhandlung, Tourist-Info Schweinfurt, Musik Hofmann (Hofheim), Kulturamt Haßfurt sowie weiteren regionalen Tourist-Infos und unter www.stattbahnhof.de erhältlich.

Das könnte Dich auch interessieren:

Aufgeklärt: Myrrhe ist der Tausendsassa bei Magen- und Darmbeschwerden und hat auch eine "opiate" Komponente

A N Z E I G E
Eisgeliebt in Schweinfurt - Veganes Premium-Eis

  • Fr, 31.07., 20 Uhr (Großer Saal): Thundermother (Hardrock) | Support: Igel vs Shark

  • So, 02.08., 20 Uhr (Großer Saal): The Casualties (Punk)

  • Do, 06.08., 20 Uhr (Großer Saal): H2O (Hardcore) | Support: Evergreen Terrace

  • Sa, 08.08., 20 Uhr (Kleiner Saal): Pulley (Skate-Punk) | Support: Horace Pinker

  • So, 09.08., 20 Uhr (Großer Saal): Good Riddance + Bad Cop/Bad Cop | Support: Collision Course

  • Mi, 19.08., 19 Uhr (Großer Saal): Stick To Your Guns + Terror + Deez Nuts (Hardcore)

  • Fr, 21.08., 20 Uhr (Großer Saal): Drei Meter Feldweg (Punk/Rock)


ANZEIGE
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

26. Juni 2026Letztes Update 26. Juni 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)