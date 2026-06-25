Veranstaltungsprogramm im Stattbahnhof Schweinfurt für Juli und August
SCHWEINFURT – Der Stattbahnhof Schweinfurt startet mit einem vielfältigen Programm in den Sommer 2026. Von Biergartenkonzerten unter freiem Himmel bis hin zu energiegeladenen Hardcore- und Punk-Shows im großen Saal ist für jeden Musikgeschmack etwas geboten.
Biergartenkonzerte (Eintritt frei, Spenden erbeten)
Bei schlechtem Wetter finden diese Konzerte in der Kneipe oder im kleinen Saal statt.
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Fr, 03.07., 20 Uhr: Matze Rossi (Singer-Songwriter)
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Fr, 10.07., 20 Uhr: Purple Joe (Blues-Rock)
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Sa, 11.07., 20 Uhr: Markus Rill (Americana/Roots)
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Fr, 24.07., 20 Uhr: The W Beat Boys (Classic Rock/Pop/Funk)
Besondere Highlights & Sport
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Sa, 18.07., ab 16 Uhr: Open-Air-Disco „Bassbahnhof“ mit Soundsystemkultur (Reggae, Cumbia, Bassmusik). Ab 22 Uhr Fortsetzung in der Kneipe.
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Sa, 25.07., ab 11 Uhr (DJK Schweinfurt): Stattbahnhof Cup 2026. Kleinfeld-Hobbyturnier. Anmeldung bis 30.06. per Mail an fussball@stattbahnhof.net erforderlich.
Konzerte im Saal (Ticketvorverkauf)
Tickets sind bei der Collibri Buchhandlung, Tourist-Info Schweinfurt, Musik Hofmann (Hofheim), Kulturamt Haßfurt sowie weiteren regionalen Tourist-Infos und unter www.stattbahnhof.de erhältlich.
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Fr, 31.07., 20 Uhr (Großer Saal): Thundermother (Hardrock) | Support: Igel vs Shark
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So, 02.08., 20 Uhr (Großer Saal): The Casualties (Punk)
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Do, 06.08., 20 Uhr (Großer Saal): H2O (Hardcore) | Support: Evergreen Terrace
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Sa, 08.08., 20 Uhr (Kleiner Saal): Pulley (Skate-Punk) | Support: Horace Pinker
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So, 09.08., 20 Uhr (Großer Saal): Good Riddance + Bad Cop/Bad Cop | Support: Collision Course
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Mi, 19.08., 19 Uhr (Großer Saal): Stick To Your Guns + Terror + Deez Nuts (Hardcore)
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Fr, 21.08., 20 Uhr (Großer Saal): Drei Meter Feldweg (Punk/Rock)
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