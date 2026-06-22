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Veranstaltungsreihe „Kultur in alten Mauern“: Programm für das zweite Halbjahr 2026

22. Juni 2026Letztes Update 22. Juni 2026
Veranstaltungsreihe „Kultur in alten Mauern“: Programm für das zweite Halbjahr 2026
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Keiler Helles

LANDKREIS SCHWEINFURT – Auch im neunten Jahr bietet der Landkreis Schweinfurt mit der Veranstaltungsreihe „Kultur in alten Mauern“ ein abwechslungsreiches Programm in historischem Ambiente. Von Juli bis Dezember 2026 finden an verschiedenen geschichtsträchtigen Orten Lesungen, Konzerte, Kabarett und Ausstellungen statt.

Programmübersicht (Juli bis Dezember 2026)

Datum Veranstaltung Ort
Bis 01.11. Ausstellung: „Zwischen Ewigkeit und Augenblick“ Museum Johanniskapelle, Gerolzhofen
17.07. Sommerlesung der Schweinfurter Autorengruppe (SAG) Literaturhaus Wipfeld
19.07. Konzert: Sonnenstrahlchor „Zukunft“ Evang. Dreieinigkeitskirche, Sennfeld
21.08. Klavierrecital mit Aniele Steininger Schloss Zeilitzheim
27.09. Vortrag: „Vom Leben begeistert“ – Schwester Theresa Alte Kirche, Schonungen
23.10. Lesung: „Die fränkische Antwort auf Hubert und Staller“ Literaturhaus Wipfeld
25.10. Kabarett mit Mäc Härder Bürgersaal, Histor. Rathaus Grettstadt
16.11. Lesung mit Hans Driesel: „Hier bin ich ein Herr…“ Alte Schule, Sennfeld
28.11. „Verzauberte Weihnacht“ (Zauberkunst & Konzert) Alte Kirche, Schonungen
05.12. Konzert mit dem Vokalensemble „Take Five“ Pilgerhof, Altenmünster

Highlights und Details

Das Programm zeichnet sich durch seine Vielfalt aus:

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Landrat Florian Töpper betonte bei der Vorstellung des Programms die Bedeutung der Akteurinnen und Akteure, die durch ihr Engagement die Kulturlandschaft im Landkreis Schweinfurt nachhaltig prägen und lebendig halten.

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