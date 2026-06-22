Veranstaltungsreihe „Kultur in alten Mauern“: Programm für das zweite Halbjahr 2026
LANDKREIS SCHWEINFURT – Auch im neunten Jahr bietet der Landkreis Schweinfurt mit der Veranstaltungsreihe „Kultur in alten Mauern“ ein abwechslungsreiches Programm in historischem Ambiente. Von Juli bis Dezember 2026 finden an verschiedenen geschichtsträchtigen Orten Lesungen, Konzerte, Kabarett und Ausstellungen statt.
Programmübersicht (Juli bis Dezember 2026)
|Datum
|Veranstaltung
|Ort
|Bis 01.11.
|Ausstellung: „Zwischen Ewigkeit und Augenblick“
|Museum Johanniskapelle, Gerolzhofen
|17.07.
|Sommerlesung der Schweinfurter Autorengruppe (SAG)
|Literaturhaus Wipfeld
|19.07.
|Konzert: Sonnenstrahlchor „Zukunft“
|Evang. Dreieinigkeitskirche, Sennfeld
|21.08.
|Klavierrecital mit Aniele Steininger
|Schloss Zeilitzheim
|27.09.
|Vortrag: „Vom Leben begeistert“ – Schwester Theresa
|Alte Kirche, Schonungen
|23.10.
|Lesung: „Die fränkische Antwort auf Hubert und Staller“
|Literaturhaus Wipfeld
|25.10.
|Kabarett mit Mäc Härder
|Bürgersaal, Histor. Rathaus Grettstadt
|16.11.
|Lesung mit Hans Driesel: „Hier bin ich ein Herr…“
|Alte Schule, Sennfeld
|28.11.
|„Verzauberte Weihnacht“ (Zauberkunst & Konzert)
|Alte Kirche, Schonungen
|05.12.
|Konzert mit dem Vokalensemble „Take Five“
|Pilgerhof, Altenmünster
Highlights und Details
Das Programm zeichnet sich durch seine Vielfalt aus:
-
Literatur & Kabarett: Die Palette reicht von sommerlichen Lesungen im Literaturhaus Wipfeld über humorvolle Krimi-Unterhaltung bis hin zum fränkischen Kabarett von Mäc Härder.
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Besondere Einblicke: Schwester Theresa widmet sich in Schonungen spirituellen und lebensnahen Themen, während Hans Driesel sich in Sennfeld mit Albrecht Dürer auseinandersetzt.
-
Musik & Zauberei: Das Spektrum reicht von klassischen Klavierklängen im Schloss Zeilitzheim über ein weihnachtliches Programm, das Zauberkunst und Musik verbindet, bis hin zum hochkarätigen A-cappella-Gesang des Vokalensembles „Take Five“ zum Jahresabschluss.
Landrat Florian Töpper betonte bei der Vorstellung des Programms die Bedeutung der Akteurinnen und Akteure, die durch ihr Engagement die Kulturlandschaft im Landkreis Schweinfurt nachhaltig prägen und lebendig halten.
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