Veranstaltungsreihe „Kultur in alten Mauern“ startet mit vielfältigem Angebot ins neue Jahr 2026
LANDKREIS SCHWEINFURT – Mit der neunten Auflage der Veranstaltungsreihe „Kultur in alten Mauern“ präsentiert der Landkreis Schweinfurt auch im Jahr 2026 ein hochkarätiges Programm in seinen 29 Gemeinden. Historische Spielstätten bieten dabei den stimmungsvollen Rahmen für eine vielfältige Mischung aus Konzerten, Lesungen, Ausstellungen und Theateraufführungen, die von regionalen Akteuren mit viel Engagement gestaltet werden.
Landrat Florian Töpper würdigte das Projekt als festen Bestandteil der regionalen Kulturlandschaft und dankte allen Beteiligten, die durch ihren Einsatz diese besondere Form der kulturellen Vernetzung ermöglichen. Das Programm für das erste Halbjahr 2026 reicht von besinnlichen Neujahrsklängen bis hin zu mitreißenden Festival-Momenten im Sommer und deckt dabei ein breites Spektrum künstlerischer Ausdrucksformen ab.
Die Highlights im Überblick:
Den musikalischen Auftakt macht am 1. Januar ein Neujahrskonzert mit keltischen Klängen im Alten Rathaus in Gerolzhofen. Kunstfreunde können sich vom 16. Januar bis 22. Februar auf die Ausstellung „Unerwartet“ mit Aquarellen von Axel Weisenberger in den Gaden von Geldersheim freuen. Literarisch und humorvoll wird es im März: Während Hans Driesel im Literaturhaus Wipfeld anlässlich des 300. Geburtstages von Casanova liest, stehen in der Alten Kirche Schonungen sowohl ein bunter Nachmittag mit Wolle P. als auch ein Loriot-Abend auf dem Spielplan.
Das Programm setzt sich im Mai mit einem Wirtshaussingen in Sennfeld und einem klassischen, doch zugleich modernen Konzertabend auf Schloss Zeilitzheim fort. Den Abschluss des ersten Halbjahres bildet das „Gerolzhöfer Summer Opening“ vom 11. bis 14. Juni im Spitalgarten, das Festivalfeeling in die Region bringt. Informationen zum Kartenvorverkauf und weitere Details zu den einzelnen Terminen sind online unter www.landkreis-schweinfurt.de/kultur abrufbar.
