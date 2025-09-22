Verantwortungsvoller Einsatz von Antibiotika in der ambulanten Versorgung
WÜRZBURG – Die 27. Jahreskonferenz des General Practice Research on Infections Network (GRIN) fand am 19. und 20. September in Würzburg statt. Rund 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt trafen sich im Burkardushaus, um die drängendsten Fragen der Infektionsforschung in der Primärversorgung zu diskutieren. Im Fokus der Veranstaltung stand das sogenannte „Antimicrobial Stewardship“ (AMS), der gezielte und verantwortungsvolle Einsatz von Antibiotika, um Resistenzen zu verhindern.
Infektionskrankheiten sind einer der häufigsten Gründe für Arztbesuche, doch nicht jede Infektion erfordert eine Antibiotikagabe. Allgemeinmediziner und Kinderärzte spielen daher eine zentrale Rolle bei der Entscheidung über den Einsatz dieser Medikamente. Prof. Dr. Ildikó Gágyor, Direktorin des Instituts für Allgemeinmedizin am Uniklinikum Würzburg (UKW), die das Treffen mit ihrem Team organisierte, betonte, dass antimikrobielle Resistenz ein globales Problem ist, das keine Grenzen kennt, weshalb internationale Zusammenarbeit essenziell ist.
Am Freitagmorgen wurden neue Forschungsansätze vorgestellt. Dazu gehörten Beiträge zur Überwachung sexuell übertragbarer Krankheiten, zu visuellen Kommunikationsstrategien für einen verantwortungsvollen Umgang mit Antibiotika, sowie zu KI-gestützten Diagnosen bei Harnwegsinfektionen. Ein eigener Themenblock befasste sich mit Harnwegsinfektionen, die zu den häufigsten Beratungsanlässen zählen. Peter Kurotschka vom Institut für Allgemeinmedizin stellte dabei erste Ergebnisse der Pilotstudie MicUTI vor.
Der Hauptvortrag, die sogenannte Keynote Lecture, wurde von Prof. Dr. Oliver Kurzai gehalten, der Einblicke in die Mechanismen der Resistenzbildung bei Krankheitserregern gab. Anschließend wurden weitere Forschungsergebnisse zu Atemwegsinfektionen und zum Infektionsmanagement bei Kindern präsentiert. Am Samstag lag der Schwerpunkt ebenfalls auf Atemwegsinfektionen, zudem wurden nationale und europäische Programme zu Antibiotic Stewardship diskutiert.
Die Konferenz bot eine umfassende Plattform, um Forschung und Praxis zu verzahnen und Lösungen für die Infektionsversorgung zu erarbeiten. Die nächste Jahreskonferenz des GRIN-Netzwerks findet am 25. und 26. September 2026 in Dublin, Irland, statt.
