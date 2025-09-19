Verbale Streitigkeit eskaliert – Schnelles Einschreiten der Polizei führt zur Täterfestnahme

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT – Durch das schnelle Handeln der Polizei Aschaffenburg konnte am Montagabend ein 26-Jähriger festgenommen werden. Dieser hatte zuvor in der Innenstadt randaliert und einen Mann mit einem Messer bedroht.

Am Montag, um kurz nach 21:00 Uhr, geriet ein 26-Jähriger am Roßmarkt mit zwei Männern in eine Auseinandersetzung, nachdem dieser grundlos auf ihr Fahrzeug schlug und dieses dadurch verkratzte. Gegen 21:55 Uhr kam es zu einem weiteren Streit mit einem anderen Mann in der Schoberstraße. Im Verlauf zog der 26-jährige Tatverdächtige ein Messer und bedrohte damit seinen Kontrahenten.

Zwei aufmerksame Zeugen versuchten vom Parkdeck des angrenzenden Kauflands zunächst durch Rufen den Streit zu beenden. Dies nahm der junge Mann zum Anlass mit Steinen zu werfen und beschädigte dadurch einen parkenden Pkw und eine Glasscheibe des Gebäudes.

Durch die schnell eingeleitete Fahndung der Polizei, konnte der 26-Jährige in unmittelbarer Nähe festgenommen werden. Er verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam.

Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere wird der bislang unbekannte Geschädigte gesucht, der durch den Tatverdächtigen mit dem Messer bedroht wurde.

Hinweise werden unter Tel. 06021/857-2230 entgegen genommen.