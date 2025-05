Verbaler Streit eskaliert – 27-Jähriger droht mit Waffe

STOCKSTADT AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG – Im Verlauf eines verbalen Streitgesprächs vor einer Gaststätte in der Hauptstraße mit einem Bekannten zog ein 27-Jähriger am frühen Samstagmorgen plötzlich eine Schreckschusspistole und bedrohte sein Gegenüber. Ein Anwohner, der schlichtend eingreifen wollte, erlitt leichte Verletzungen. Die alarmierte Polizei Aschaffenburg konnte noch in der Nacht zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen.

Dem derzeitigen Sachstand nach kam es gegen 01:15 Uhr vor der Gaststätte zu einem Streit zwischen den entfernt bekannten Personen. Insbesondere zwischen dem 27-Jährigen und einem 19-Jährigen ist es zu einem hitzigen Streitgespräch gekommen. Im weiteren Verlauf zog der 27-Jährige eine Schreckschusspistole, hielt sie drohend vor seinen Körper und schlug ihn mit der Faust ins Gesicht. Unterstützung erhielt der Täter von einem drei Jahre jüngeren Begleiter. Als ein 53-jähriger Anwohner schlichtend eingreifen wollte und den 24-Jährigen festhielt, biss dieser ihm plötzlich in die Hand und versetzte ihm einen Faustschlag in das Gesicht. Anschließend rannten die Täter in Richtung Obernburger Straße weg.

Die Polizei Aschaffenburg erlangte jedoch schnell Hinweise auf die möglichen Täter und konnte den 27-Jährigen kurz nach der Tat an seiner Wohnanschrift vorläufig festnehmen. Bei der Überprüfung der Wohnung des 24-jährigen Tatverdächtigen verhielten sich die Eltern des jungen Mannes ausgesprochen unkooperativ. Bei der Durchsuchung der Wohnung stieß die Polizei schließlich auf den Verdächtigen, der sich in einem kleinen Nebenraum versteckte.

Bei der vorläufigen Festnahme leistete er erheblichen Widerstand gegen die Polizeibeamten und musste gefesselt werden. Sein stark alkoholisierter Vater zeigte gegenüber den Einsatzkräften ein ebenfalls zunehmendes aggressives Verhalten und musste ebenso gefesselt werden.

Der angegriffene 19-Jährige kam mit dem Verdacht auf eine Nasenbeinfraktur in ein Krankenhaus. Der couragierte Anwohner musste ebenfalls aufgrund der Bissverletzung und zwei gelockerten Schneidezähnen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.