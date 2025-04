Verbaler Streit eskaliert und hat zwei Verletzte zur Folge

STOCKSTADT AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG – Ein zunächst verbaler Streit zwischen mehreren Männern endete am Samstagabend mit Verletzungen auf beiden Seiten und einem Polizeieinsatz. Im Zuge einer Auseinandersetzung im Umfeld einer Familienfeier in der Dr.-Patt-Straße kam es zu einem Gewaltausbruch, bei dem ein Messer zum Einsatz kam.

Gegen 19:00 Uhr geriet ein 58-jähriger Mann laut aktuellem Ermittlungsstand in einen Streit mit mehreren anderen Personen. Aus der verbalen Auseinandersetzung entwickelte sich ein körperlicher Konflikt. In dessen Verlauf zog der 58-Jährige ein Messer und verletzte einen 21-Jährigen oberflächlich am Finger. Daraufhin kam es zur Eskalation: Bis zu fünf Männer griffen den Tatverdächtigen an und schlugen auf ihn ein. Dabei erlitt der 58-Jährige zwei Platzwunden am Kopf und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Der genaue Tathergang sowie die Rollen aller Beteiligten sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.