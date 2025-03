Verbaler Streit mündet in Körperverletzung

WÜRZBURG – In der Innenstadt kam es in der Nacht auf Samstag zu einem Vorfall, bei dem eine 21-jährige Frau Opfer einer Körperverletzung wurde. Gegen 02:00 Uhr gerieten in der Augustinerstraße zwei Personengruppen zunächst verbal aneinander.

Die Situation eskalierte schließlich, und ein bislang unbekannter Mann schlug die junge Frau ins Gesicht und warf sie zu Boden, wodurch sie Schmerzen im Kopfbereich erlitt.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, circa 175 cm groß, schlanke Statur, blonde Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er eine braune Wildlederjacke und eine enge blaue Hose. Auch der Begleiter des mutmaßlichen Täters wird von der Polizei gesucht.

Zeugen, die Hinweise zur Körperverletzung oder zur Identität der Beteiligten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.