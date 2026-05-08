Auto IU

„Verborgene Schätze“: Landkreis Schweinfurt ruft zur digitalen Pflanzenjagd auf

8. Mai 2026Letztes Update 8. Mai 2026
„Verborgene Schätze“: Landkreis Schweinfurt ruft zur digitalen Pflanzenjagd auf
Vera Bellenhaus (Geschäftsführung LPV) und Detlev Reusch (Stellvertretender Vorsitzender LPV) testen die App Flora Incognita für die Pflanzenbestimmung. Foto: Yehor Kondratenko
Keiler Weißbier Hell

LANDKREIS SCHWEINFURT – Mit dem neuen Bürgerforschungsprojekt „Verborgene Schätze“ möchte der Landschaftspflegeverband (LPV) die botanische Vielfalt der Region erfassen. Mithilfe der App „Flora Incognita“ können Naturbegeisterte ab sofort seltene Pflanzenarten aufspüren und so einen wertvollen Beitrag zum Naturschutz leisten, ohne selbst Botanik-Experten sein zu müssen.

Das Projekt konzentriert sich bewusst auf Flächen außerhalb bekannter Schutzgebiete, wie etwa Wegränder, Hecken oder Streuobstwiesen. Da professionelle Kartierungen oft nur bestehende Biotope abdecken, hofft der LPV auf die Augen der Bürger, um bisher unbekannte Standorte seltener Arten zu entdecken. Unterstützt wird das Vorhaben durch Fördermittel von Lotto Bayern und die Untere Naturschutzbehörde.

Digitale Bestimmungshilfe für jedermann

Kulturamt Haßfurt Events - Göbel
Kulturamt Haßfurt Events - Lina Bo

Die Handhabung ist denkbar einfach: Ein Foto der Blüte oder der Blätter genügt, und die KI-gestützte App „Flora Incognita“ identifiziert die Pflanze mit hoher Genauigkeit. Damit die Funde inklusive Standortdaten direkt beim LPV für die Auswertung landen, müssen sich Teilnehmer innerhalb der App für das spezifische Projekt „Verborgene Schätze Landkreis Schweinfurt“ anmelden. Eine Anleitung hierzu findet sich auf der Webseite des Verbands unter www.lpv-sw.de.

Das könnte Dich auch interessieren:

Männer aufgepasst: Warum Du die Unterhosen von QINCAO lieben wirst

Schluss mit dem täglichen Kampf in der Hose, denn herkömmliche Boxershorts zwicken oft genau dort, wo es am meisten wehtut. Viele Modelle reiben unangenehm auf der Haut oder verlieren nach wenigen Wäschen komplett ihre Form. Mit der Unterwäsche von QINCAO gehören diese Sorgen der Vergangenheit an, d

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Wichtige Verhaltensregeln in der Natur

Trotz des Forscherdrangs stehen der Schutz der Pflanzen und der Respekt vor Eigentum an erster Stelle:

  • Nur gucken, nicht pflücken: Seltene Arten dürfen keinesfalls entfernt werden.

  • Regeln beachten: Privatgrundstücke und Betretungsverbote in Schutzgebieten sind zu respektieren; das Wegegebot bleibt bestehen.

Einladung zum Workshop in Gochsheim

Wer tiefer in die Welt der KI-gestützten Artbestimmung eintauchen möchte, ist herzlich zu einem Workshop eingeladen. Am Sonntag, 3. Mai, um 14:00 Uhr am Flugplatz in Gochsheim erfahren Interessierte alles über die Funktionsweise der App und weitere Möglichkeiten der digitalen Bürgerforschung. Der LPV hofft auf eine rege Beteiligung, um die Naturschutzplanung im Landkreis künftig noch gezielter gestalten zu können.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

8. Mai 2026Letztes Update 8. Mai 2026

Mehr

Tumulte in der Innenstadt: Polizei beendet gewaltsame Auseinandersetzung am Roßmarkt

Tumulte in der Innenstadt: Polizei beendet gewaltsame Auseinandersetzung am Roßmarkt

8. Mai 2026
Erfolgreiche Fahndung am Bahngleis: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle

Erfolgreiche Fahndung am Bahngleis: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle

8. Mai 2026
Illegale Spielhalle in Erlenbach ausgehoben: Polizei beschlagnahmt Geldspielgeräte

Illegale Spielhalle in Erlenbach ausgehoben: Polizei beschlagnahmt Geldspielgeräte

8. Mai 2026
Wohnmobil in Niederwerrn gestohlen: Kripo sucht weißen Fiat Pössl

Wohnmobil in Niederwerrn gestohlen: Kripo sucht weißen Fiat Pössl

8. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)