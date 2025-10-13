Auto IU
Verbotene Feuerwerkskörper geführt
STEINFELD – Am Samstagabend wurde ein 33-jähriger PKW-Fahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Würzburger Straße kontrolliert. Bei der Durchsuchung des Wageninneren entdeckten die Beamten zwei ausländische Feuerwerkskörper im Fußraum, die in Deutschland nicht zugelassen und somit verboten sind. Gegen den Fahrer wurde Strafanzeige nach dem Sprengstoffgesetz erstattet.
Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass der Besitz von nicht in Deutschland zugelassenen Feuerwerkskörpern bereits einen Straftatbestand nach dem Sprengstoffgesetz erfüllt, und rät dringend davon ab, solche Artikel zu erwerben oder zu besitzen.
