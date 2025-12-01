Verbotenes Kraftfahrzeugrennen – Führerscheine beschlagnahmt

SCHWEINFURT / BERGL UND OBERNDORF – Am frühen Sonntagmorgen kam es dem derzeitigen Sachstand nach zu einem illegalen Straßenrennen im Stadtgebiet. Die Schweinfurter Polizei hat hierbei zwei Fahrzeuge gestoppt, Ermittlungen eingeleitet und die Führerscheine der beiden Fahrer eingezogen.

Am Sonntag, gegen 03:30 Uhr, stellte eine Streife der Schweinfurter Polizei zwei schnell fahrende Pkw im Bereich des John-F.-Kennedy-Rings fest. Bei rund 100 km/h, riskanten Überholmanövern und Vollbremsungen lieferten sich die beiden Fahrer augenscheinlich ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. In der Würzburger Straße stoppten die Beamten die beiden beteiligten Fahrzeuge, zwei BMWs vom Typ X3 und 320.

Gegen die Fahrer, zwei Deutsche im Alter von 18 und 20 Jahren, wurde ein Strafverfahren wegen des Anfangsverdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Die Führerscheine der beiden Heranwachsenden wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt beschlagnahmt. Somit dürfen beide bis auf Weiteres keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr führen.