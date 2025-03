Verbrennungen am Kopf beim Faschingszug Würzburg

WÜRZBURG – Der 69. Würzburger Faschingszug verlief aus polizeilicher Sicht überwiegend friedlich, auch wenn es zu einigen Zwischenfällen kam.

Der Karnevalszug startete um 11:55 Uhr bei sonnigem Wetter und zog mehr als 100.000 Zuschauer an. Um 15:20 Uhr endete die Veranstaltung.

Während des Zuges wurden die Einsatzkräfte zu zwei Körperverletzungen gerufen. Gegen 13:25 Uhr verletzte ein bislang unbekannter Mann am Sternplatz drei Frauen mit einem Bengalo. Eine 20-Jährige erlitt Verbrennungen am Kopf und musste in einem Würzburger Krankenhaus behandelt werden. Zwei weitere Frauen im Alter von 21 und 23 Jahren zogen sich leichte Verbrennungen an der Hand zu. Der Täter konnte nicht mehr festgestellt werden, eine detaillierte Beschreibung liegt nicht vor.

Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden. Besonders Videoaufnahmen sind von Interesse.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich gegen 15:30 Uhr in der Otto-Wels-Straße. Ein 26-Jähriger geriet dort mit einer Personengruppe in eine Auseinandersetzung. Der Mann soll zu Boden gestoßen, geschlagen und getreten worden sein. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch hier bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der oben genannten Telefonnummer.

Ein 16-Jähriger musste stark alkoholisiert zur Dienststelle gebracht werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,46 Promille. Er wurde anschließend seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Im Rahmen von Jugendschutzkontrollen entsorgten 18 Minderjährige freiwillig alkoholische Getränke.

Noch vor Beginn des Faschingszuges stellte die Polizei entlang der Strecke 30 verkehrswidrig abgestellte Fahrzeuge fest. 14 Fahrzeughalter konnten erreicht werden. Die restlichen elf Pkw und fünf Motorräder wurden abgeschleppt.