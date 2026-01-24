Verdacht auf Geflügelpest: Erhöhte Zahl toter Wildvögel am Main
LANDKREIS HASSBERGE – Nach dem Fund zahlreicher verendeter Wildvögel entlang des Mains warnt das Veterinäramt Haßberge vor einer Ausbreitung der Geflügelpest (Vogelgrippe). Allein in den letzten Tagen wurden mit Unterstützung der Feuerwehr Haßfurt 14 tote Tiere, darunter überwiegend Höckerschwäne und Wildgänse, zwischen Knetzgau und Ottendorf geborgen. Da die Behörde davon ausgeht, dass die Tiere an der hochinfektiösen Aviären Influenza verendet sind, werden alle Geflügelhalter im Landkreis zur strikten Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen aufgerufen.
Besonders Besitzern von Geflügelbeständen in Mainnähe (Umkreis unter 3 km) wird dringend empfohlen, ihre Tiere freiwillig in geschlossenen Ställen unterzubringen, um einen Kontakt mit infizierten Wildvögeln zu verhindern. Das Veterinäramt weist zudem auf die allgemeine Meldepflicht hin: Jede Geflügelhaltung muss bereits ab dem ersten Tier gemeldet werden, damit im Ernstfall wirksame Vorsorgemaßnahmen koordiniert werden können. Eine Übertragung des Virus ist nicht nur direkt von Tier zu Tier, sondern auch indirekt über kontaminierte Kleidung, Geräte oder Fahrzeuge möglich.
Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, tote Wasser- oder Raubvögel keinesfalls anzufassen oder mitzunehmen. Fundorte können dem Veterinäramt unter der Telefonnummer 09521 27 138 gemeldet werden. Detaillierte Informationen zu den geltenden Schutzmaßnahmen sowie Verhaltensregeln für Geflügelhalter sind auf der Homepage des Landratsamtes unter https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fhassberge.de%2Fgefluegelpest abrufbar.
