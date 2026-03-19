Verdacht auf Korruption im Landratsamt Miltenberg: Großangelegte Durchsuchungsaktion am Untermain
LANDKREIS MILTENBERG – Am Dienstagmorgen hat die Kriminalpolizei unter Federführung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg eine konzertierte Durchsuchungsaktion im Landkreis Miltenberg sowie in einer angrenzenden baden-württembergischen Gemeinde durchgeführt. Hintergrund sind seit Sommer 2025 geführte Ermittlungen gegen insgesamt 15 Personen wegen des dringenden Verdachts der Bestechung und Bestechlichkeit, wobei auch zwei ehemalige Mitarbeitende des Landratsamtes im Fokus stehen.
Den Beschuldigten im Alter zwischen Anfang 20 und Mitte 60 wird vorgeworfen, in wechselseitigen Handlungen unberechtigte Bevorzugungen bei Auftrags- und Vergabeverfahren gegen Sach- und Geldzuwendungen erwirkt zu haben. Bei der Razzia, an der neben der bayerischen Polizei auch IT-Forensiker aus Oberfranken, das Zollfahndungsamt Würzburg und die Steuerfahndung Nürnberg beteiligt waren, wurden über 20 Wohn- und Gewerbeobjekte sowie das Landratsamt Miltenberg durchsucht.
Die Details zum Ermittlungsschlag im Überblick:
-
Einsatzumfang: Über 20 durchsuchte Objekte, darunter Privatwohnungen, Firmengebäude und Diensträume der Kreisbehörde.
-
Sicherstellungen: Beschlagnahmung zahlreicher Datenträger sowie Sicherung von mutmaßlichen Taterträgen im hohen sechsstelligen Bereich (Bargeld, hochwertige Fahrzeuge und Wertgegenstände).
-
Personen: 15 Tatverdächtige mit türkischer und deutscher Staatsangehörigkeit; ein Hauptbeschuldigter wurde vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt.
-
Vermögensarrest: Das Amtsgericht erließ entsprechende Beschlüsse zur Sicherung der mutmaßlich illegal erlangten Vermögenswerte.
Die weiteren Untersuchungen von Polizei und Staatsanwaltschaft werden mit hoher Genauigkeit fortgeführt. Insbesondere die Auswertung der sichergestellten digitalen Beweismittel durch Spezialisten wird voraussichtlich längere Zeit in Anspruch nehmen.
Weitere Informationen zu den Ermittlungsfortschritten der Justizbehörden finden Sie unter:
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!