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Verdacht des Insiderhandels: Länderübergreifende Durchsuchungsaktion mit Schwerpunkt in Mainfranken

25. März 2026Letztes Update 25. März 2026
Verdacht des Insiderhandels: Länderübergreifende Durchsuchungsaktion mit Schwerpunkt in Mainfranken
Foto: Pixabay / PIX1861
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MAINFRANKEN – Nach intensiven Vorermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Würzburg kam es am Donnerstagmorgen zu einem großangelegten Polizeieinsatz in mehreren Bundesländern. Im Zentrum der Ermittlungen steht der Verdacht des Insiderhandels im Zusammenhang mit der Börsennotierung einer Würzburger Firma für Transportsysteme im Jahr 2022.

Der Schwerpunkt der Durchsuchungen lag in Mainfranken, erstreckte sich jedoch auch auf Objekte in Oberfranken, Oberbayern, Hessen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Berlin und Schleswig-Holstein. Insgesamt wurden weit über 20 Tatverdächtige ins Visier genommen. Die Beamten durchsuchten zahlreiche Privatanwesen sowie die Geschäftsräume des betroffenen Würzburger Unternehmens.

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Die Ermittler stellten umfangreiche Beweismittel sicher, darunter eine Vielzahl an Datenträgern, die nun ausgewertet werden müssen. Die Polizei betont ausdrücklich, dass sich die Maßnahmen nicht gegen die Firma oder deren Mitarbeiter selbst richten, sondern gegen Privatpersonen, die mutmaßlich Insiderinformationen für den Aktienhandel genutzt haben.

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Die Durchsuchungsaktion erfolgte in enger Abstimmung mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Trotz der schwerwiegenden Vorwürfe gilt für alle Beteiligten bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung. Die Auswertung der sichergestellten Daten wird voraussichtlich mehrere Wochen in Anspruch nehmen.

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