Auto IU

Verdacht des Insiderhandels: Länderübergreifende Durchsuchungsaktion mit Schwerpunkt in Mainfranken

24. März 2026Letztes Update 24. März 2026
Verdacht des Insiderhandels: Länderübergreifende Durchsuchungsaktion mit Schwerpunkt in Mainfranken
Foto: Pixabay / PIX1861
Eisgeliebt

MAINFRANKEN – Nach intensiven Vorermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Würzburg kam es am Donnerstagmorgen zu einem großangelegten Polizeieinsatz in mehreren Bundesländern. Im Zentrum der Ermittlungen steht der Verdacht des Insiderhandels im Zusammenhang mit der Börsennotierung einer Würzburger Firma für Transportsysteme im Jahr 2022.

Der Schwerpunkt der Durchsuchungen lag in Mainfranken, erstreckte sich jedoch auch auf Objekte in Oberfranken, Oberbayern, Hessen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Berlin und Schleswig-Holstein. Insgesamt wurden weit über 20 Tatverdächtige ins Visier genommen. Die Beamten durchsuchten zahlreiche Privatanwesen sowie die Geschäftsräume des betroffenen Würzburger Unternehmens.

Johanniter Hausnotruf testen
Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau

Die Ermittler stellten umfangreiche Beweismittel sicher, darunter eine Vielzahl an Datenträgern, die nun ausgewertet werden müssen. Die Polizei betont ausdrücklich, dass sich die Maßnahmen nicht gegen die Firma oder deren Mitarbeiter selbst richten, sondern gegen Privatpersonen, die mutmaßlich Insiderinformationen für den Aktienhandel genutzt haben.

Das könnte Dich auch interessieren:

Kauftipp: HITSTER - Das ultimative Party-Kartenspiel für unvergessliche Musikmomente

Hol dir das ultimative Festival-Feeling direkt in dein Wohnzimmer und teste dein musikalisches Wissen mit Hitster Original. Du und deine Freunde oder Familie erlebt eine Zeitreise durch 100 Jahre Musikgeschichte, während ihr versucht, Hits in der richtigen Reihenfolge auf eurer Zeitlinie zu platzier

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr

Die Durchsuchungsaktion erfolgte in enger Abstimmung mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Trotz der schwerwiegenden Vorwürfe gilt für alle Beteiligten bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung. Die Auswertung der sichergestellten Daten wird voraussichtlich mehrere Wochen in Anspruch nehmen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

24. März 2026Letztes Update 24. März 2026

Mehr

Eisgeliebt am Schillerplatz startet in die Eissaison

Eisgeliebt am Schillerplatz startet in die Eissaison

24. März 2026
Scheunenbrand sorgt für Großeinsatz in Willanzheim

Scheunenbrand sorgt für Großeinsatz in Willanzheim

24. März 2026
Unbekannter greift Mofa-Fahrer an – Polizei Haßfurt sucht Zeugen

Unbekannter greift Mofa-Fahrer an – Polizei Haßfurt sucht Zeugen

24. März 2026
Unfall auf der B19 – Beide Pkw nicht mehr fahrbereit

Unfall auf der B19 – Beide Pkw nicht mehr fahrbereit

24. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)