Verdacht des schweren Raubes in Einfamilienhaus – Ermittlungserfolg – Zwei Tatverdächtige in Haft

RENTWEINSDORF, OT TREINFELDMÜHLE, LKR. HASSBERGE – Am 23. Mai sollen mehrere Männer in das Haus einer Rentnerin eingedrungen sein und die Frau beraubt haben. Mit einer fünfstelligen Bargeldsumme entkamen die Täter damals unerkannt. Nach intensiven Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft wurden heute zwei Haftbefehle vollstreckt, und die Tatverdächtigen befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Die Tat

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen haben sich am Abend des 23. Mai, gegen 21:50 Uhr, mehrere Männer gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Ort verschafft. Sie überwältigten und fesselten hierbei eine 68-jährige Bewohnerin. Sie erbeuteten eine fünfstellige Bargeldsumme und entkamen zunächst unerkannt vom Tatort. Die Frau ließen sie gefesselt und leicht verletzt zurück. Der Frau gelang es, sich wenig später zu befreien und die Polizei zu verständigen.

Die Festnahme

Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei Schweinfurt und der Staatsanwaltschaft Bamberg führten die Ermittler zu zwei Männern im Alter von 19 und 24 Jahren. Die beiden Tatverdächtigen aus dem Landkreis Hildburghausen wurden am Donnerstagmorgen durch Thüringer Polizeikräfte festgenommen. Auf Anordnung der Bamberger Staatsanwaltschaft wurden die beiden einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg vorgeführt. Gegen die dringend tatverdächtigen Männer mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde Untersuchungshaft angeordnet. Beide befinden sich inzwischen in Justizvollzugsanstalten.