Verdächtige Wahrnehmung: Ansprechen von Kindern

LOHR A. MAIN – Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitagnachmittag in der Steinfelder Straße ein 13-jähriges Mädchen belästigt. Der Mann hielt mit einem blauen Pkw mit MSP-Kennzeichen neben dem Kind an, stieg aus und fragte sie nach ihrer Telefonnummer. Als das Mädchen nicht antwortete, folgte er ihr etwa 15 Meter weit und sprach weiter auf sie ein.

Erst durch das Eingreifen einer bislang nicht identifizierten Frau ließ der Mann von dem Mädchen ab und kehrte zu seinem Fahrzeug zurück. Die Zeugin sprach den Mann direkt an und forderte ihn auf, das Mädchen in Ruhe zu lassen. Daraufhin verließ er die Situation.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

ca. 20 Jahre alt

etwa 1,80 Meter groß

bekleidet mit einer hellen Jogginghose und einem Kapuzenpullover

Die Kriminalpolizei bittet dringend um Hinweise zu dem Vorfall oder zur Identität des unbekannten Mannes sowie der eingreifenden Zeugin. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09352/874130 oder per E-Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de mit der Polizeiinspektion Lohr in Verbindung zu setzen.