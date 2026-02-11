Auto IU

Verdächtiger Gegenstand – Polizeieinsatz an der Juliuspromenade Würzburg

11. Februar 2026Letztes Update 11. Februar 2026
Symbolfoto: 2fly4
WÜRZBURG – Am Dienstagvormittag wurde in einem Wohn- und Geschäftsgebäude an der Juliuspromenade ein verdächtiges Paket im Treppenhaus aufgefunden, das keinem Bewohner oder einer Firma zugeordnet werden konnte. Da eine potenzielle Gefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, räumte die Polizei das Gebäude teilweise und zog Spezialisten einer technischen Einheit hinzu.

Gegen 14:00 Uhr begutachteten die Experten den Gegenstand und konnten schnell Entwarnung geben: Das Paket enthielt lediglich harmlose Alltagsgegenstände, die vermutlich achtlos im Hausflur abgestellt worden waren. Für den Einsatzablauf musste die Juliuspromenade kurzzeitig für den Straßenbahn-, Fahrzeug- und Fußgängerverkehr gesperrt werden, was jedoch zu keinen größeren Beeinträchtigungen führte. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand zu keiner Zeit.

Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

