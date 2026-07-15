Verdächtiger gibt offenbar Schüsse ab – Großfahndung der Polizei läuft

WÜRZBURG / UNTERDÜRRBACH – Am Dienstagabend alarmierten Zeugen den Polizeinotruf und meldeten eine verdächtige Person, die in der Unterdürrbacher Straße mehrere Schüsse mit einer Handfeuerwaffe abgegeben haben soll. Zahlreiche Einsatzkräfte fahndeten nach dem Unbekannten. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt.

Am Dienstag gegen 20:20 Uhr verständigten Zeugen den Polizeinotruf und informierten die Polizei über eine verdächtige Person, die in der Unterdürrbacher Straße Schüsse aus einer Handfeuerwaffe abgegeben haben soll.

Zahlreiche Polizeistreifen rückten umgehend aus, sperrten den Einsatzort weiträumig ab und fahndeten intensiv nach dem Unbekannten, der sich zwischenzeitlich in unbekannte Richtung entfernt hatte.

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Nach aktuellem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass der gesuchte Mann mehrfach scharfe Munition abgefeuert hat. Mehrere Geschosse trafen Gebäudewände sowie eine Haus- beziehungsweise Wohnungstür eines Wohnhauses. Verletzt wurde niemand.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

männlich

trug eine weiße Hose und eine schwarze Kapuzenjacke

trug eine Sonnenbrille

Trotz der umgehend eingeleiteten Fahndung mit starken Kräften, unterstützt von den Zentralen Einsatzdiensten, der Bereitschaftspolizei und der Bundespolizei, konnte der Tatverdächtige bislang nicht angetroffen werden.

Der Tatort ist weiträumig abgesperrt. Einsatzkräfte sichern Videoaufzeichnungen und führen Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die Fahndungsmaßnahmen dauern an.

Die Ermittlungen zu einem möglichen Motiv und den Hintergründen der Tat führt die Kriminalpolizei Würzburg.