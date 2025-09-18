Verdächtiges Ansprechen von Kindern – Aufmerksame Mutter verständigt die Polizei – Schnelle Festnahme
GÄDHEIM – Am Mittwochnachmittag hat sich ein Mann in Ottendorf unangemessen gegenüber Kindern verhalten. Dank der schnellen Reaktion einer Mutter, die die Polizei verständigte und sich das Kennzeichen des Mannes notierte, konnte dieser kurz darauf aufgegriffen werden. Auch wenn die Handlungen keine Straftat darstellten, wurde der Mann eindringlich ermahnt und es wurden weitere Maßnahmen angedroht.
Der Vorfall ereignete sich gegen 16:30 Uhr auf einem Spielplatz am Hirtenplatz, wo mehrere Kinder spielten. Ein 57-jähriger Mann kam hinzu und fragte die Kinder, ob er sie bald zur Schule fahren dürfe. Eine Mutter, die auf das Geschehen aufmerksam wurde, notierte sich das Kennzeichen, als der Mann in seinem Fahrzeug davonfuhr, und rief die Polizei.
Die Haßfurter Beamten trafen den Mann noch vor seiner Wohnanschrift an und brachten ihn zur Dienststelle zur Befragung. Dabei stellte sich heraus, dass er ein solches Verhalten bereits mehrfach gezeigt hatte. Die Polizei wies ihn deutlich darauf hin, dass so ein Verhalten nicht toleriert wird. Sollte er erneut auffallen, drohen ihm weitere Maßnahmen wie ein Platzverweis, ein Kontaktverbot oder sogar die Ingewahrsamnahme.
In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Wachsamkeit und gibt wichtige Hinweise: Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen sofort der Polizei. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über solche Situationen, aber vermeiden Sie realitätsnahe Rollenspiele, die unnötig Ängste wecken könnten. Kinder müssen wissen, dass sie immer „NEIN“ sagen können und dürfen und nicht mit fremden Erwachsenen sprechen müssen.
