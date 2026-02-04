Verdiente Beschäftigte der Stadt und der Verwaltungsgemeinschaft Volkach gewürdigt

VOLKACH – In einer Feierstunde im Volkacher Rathaus hat der Erste Bürgermeister Heiko Bäuerlein sechs langjährige Beschäftigte der Stadt und der Verwaltungsgemeinschaft für ihre Verdienste geehrt. Neben der Würdigung von Dienstjubiläen über 25 und 40 Jahre wurden zudem zwei Mitarbeitende in den Ruhestand verabschiedet.

Susanne Benedum blickt auf eine 40-jährige Tätigkeit im öffentlichen Dienst zurück, die sie nach ihrer Ausbildung fast durchgehend bei der Stadt Volkach, zuletzt in der Finanzverwaltung, verbrachte. Für ihr 25-jähriges Dienstjubiläum wurden Uwe Bader von den Stadtwerken sowie Ralf Drescher und Heiko Lange vom städtischen Bauhof ausgezeichnet. Bürgermeister Bäuerlein dankte ihnen für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger an der Mainschleife.

In den Ruhestand verabschiedet wurde Brigitte Schmitt, die nach fast 50 Jahren Betriebszugehörigkeit das Rathaus verlässt, sowie Fährmann Peter Heinrich. Letzterer wird dem Betrieb der Fähre Fahr jedoch auch weiterhin als Unterstützung erhalten bleiben. Die Geehrten erhielten neben persönlichen Dankworten Ehrenurkunden des Freistaates Bayern sowie Präsente der Kommunen.

