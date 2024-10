Verdienter Sieg der U15 in Bamberg: FC Eintracht Bamberg – FC Schweinfurt 05 2:3 (0:2)

BAMBERG/SCHWEINFURT – Die U15 des FC Schweinfurt startete mit voller Entschlossenheit in die Partie gegen die Eintracht aus Bamberg.

Die ersten Spielminuten gehörten klar den Gästen, die den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen ließen und früh das Heft in die Hand nahmen. Bamberg hingegen setzte auf ein klassisches Mittelfeldpressing und versuchte nach Ballgewinnen über schnelle, lange Bälle gefährlich zu kontern. Bereits in der 2. Minute sorgte ein Vorstoß der Bamberger für Aufregung, als ein Pass über das Pressing der Schweinfurter hinweg den Flügelspieler der Gastgeber in eine gute Position brachte. Der Abschluss blieb jedoch ohne Erfolg.

Ermutigt durch die anfängliche Gefahr, intensivierten die Schweinfurter nun ihr eigenes Spiel und übernahmen die Kontrolle. Besonders die Angriffe über den linken Flügel erwiesen sich als gefährlich. In der 10. Minute sorgte Malik Marangoz nach einem starken Dribbling für eine brenzlige Situation, doch die Bamberger Abwehr konnte die Hereingabe gerade noch klären. Nur zwei Minuten später verfehlte Marangoz das Tor aus spitzem Winkel nur knapp. Die Schweinfurter Chancen häuften sich, und in der 18. Minute fiel endlich das verdiente Führungstor: Nach einem Ballgewinn auf Höhe der Mittellinie setzte Mohamad Farman Marangoz in Szene, der den Ball in die Mitte brachte. Elias Meißner nutzte die Vorlage eiskalt zum 0:1.

Auch nach der Führung blieben die Gäste dominant, fanden jedoch gegen die tiefstehende Bamberger Verteidigung kaum Möglichkeiten, die Führung weiter auszubauen. In der 32. Minute konnten die Schweinfurter jedoch durch einen Konter auf 0:2 erhöhen. Nach einem Ballgewinn am eigenen Strafraum leitete Farman einen schnellen Gegenstoß ein, fand Marangoz, der souverän ins rechte Eck abschloss. Mit diesem Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Kurz nach Wiederanpfiff überraschte Bamberg die Schweinfurter jedoch mit einem schnellen Anschlusstreffer. In der 37. Minute setzte sich Maximilian Stiefler nach einem hohen Ball durch und traf zum 1:2. Das Spiel verlor nun an Struktur, und technische Fehler prägten das Geschehen auf beiden Seiten. Bamberg drängte auf den Ausgleich, während Schweinfurt versuchte, die Führung zu verteidigen und gelegentlich zu kontern. Eine große Chance vergab Malik Marangoz in der 55. Minute, als er nach einem Foul im Strafraum einen Elfmeter über das Tor schoss.

In der 62. Minute fiel schließlich der Ausgleich für die Bamberger durch Matteo Hüller, der einen Ballverlust der Schweinfurter auf der rechten Seite eiskalt nutzte und den Ball aus 18 Metern unhaltbar ins Netz schlenzte. Die Gäste reagierten energisch und drängten auf den Siegtreffer. In der 65. Minute zahlte sich der Einsatz aus: Nach einem Einwurf brachte Finn Elflein den Ball gefährlich in den Strafraum, und Max Fickeler vollendete präzise ins lange Eck zum 2:3.

Die letzten Minuten ließen die Schweinfurter nichts mehr anbrennen und sicherten sich damit einen verdienten Auswärtssieg. Aufgrund der Spielanteile und Chancen in der ersten Hälfte geht dieser Erfolg für die Jungschnüdel vollkommen in Ordnung.

Nächstes Spiel:

Am kommenden Sonntag, den 03.11.2024 um 11 Uhr, tritt die U15 des FC Schweinfurt zu Hause gegen Don Bosco Bamberg an und möchte dort den Anschluss an die Tabellenspitze verteidigen.

Aufstellung:

Julius Markert, Leon Golubka, Lorenz Scheibein (57. Finn Elflein), Malik Marangoz, Elias Meißner (44. Jamie Poppe), Fabian Weid, Max Fickeler, Niklas Pabst, Salim Rübensaal, Raphael Lingor, Mohamad Farman

Bank: Julius Bergmann, Noah Hart, Ivan Mishchenko

Tore:

0:1 Elias Meißner (18. Minute), 0:2 Malik Marangoz (32. Minute), 1:2 Maximilian Stiefler (37. Minute), 2:2 Matteo Hüller (62. Minute), 2:3 Max Fickeler (65. Minute)

Trainerteam:

Trainer: Ronny Bock

Co-Trainer: Christian Laus