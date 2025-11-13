Verendeter Greifvogel aufgefunden – Polizei Haßfurt ermittelt zu den Umständen

RIEDBACH, OT MECHENRIED, LKR. HASSBERGE – Anfang Oktober wurde durch einen Passanten ein verendeter Greifvogel auf einer Wiese zwischen Holzhausen und Mechenried aufgefunden. Die Polizei Haßfurt ermittelt in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zu den Hintergründen.

Wie der Polizei erst im Nachhinein mitgeteilt wurde, hat bereits am 06. Oktober ein Spaziergänger auf einer Wiese zwischen Holzhausen und Mechenried einen verendeten Greifvogel aufgefunden. Bei dem Tier handelt es sich um einen Bussard.

Um die Ursache zu ermitteln, die zum Tod des Vogels geführt hat, wurde in enger Absprache mit dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz eine Untersuchung durchgeführt. Hier wurde in einem toxikologischen Gutachten festgestellt, dass der Vogel mit E605, einem Gift, was hauptsächlich in Insektiziden vorkommt und dessen Verkauf seit 2002 in Europa verboten ist, vergiftet wurde.

Die Polizei Haßfurt ermittelt nun zu den Hintergründen des Vorfalls. Insbesondere sind die Ermittler auf Hinweise angewiesen, die Rückschlüsse auf den möglichen Tatort, also wo das Tier vergiftet wurde, zulassen.

Es wird auch der Zusammenhang mit der Vergiftung eines Hundes aus dem Jahr 2023 geprüft. Hierbei wurde, wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, ein mit E605 vergifteter Köder über ein Hoftor geworfen. Das Tier starb daraufhin.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 09521/927-0 bei der Polizei Haßfurt zu melden.

Folgende Verhaltenstipps sollten sie beachten, wenn Sie ein verendetes Tier finden:

Eigenschutz geht immer vor!

Fassen Sie das Tier nicht an – Es kann immer eine Infektionsgefahr von dem Tier ausgehen.

Kontaktieren Sie die örtliche Polizei und / oder den zuständigen Jagdpächter

Dokumentieren Sie den genauen Fundort