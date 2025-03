Verfolgungsfahrt durch Würzburg: Unfall mit vier Verletzten

WÜRZBURG – Am Sonntagabend kam es in Würzburg zu einer gefährlichen Verfolgungsjagd mit einem gestohlenen Pkw, bei der fünf Personen, darunter vier Männer und eine Frau, beteiligt waren. Der Vorfall ereignete sich gegen 22:30 Uhr, als eine Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt versuchte, einen verdächtigen Ford Fiesta in der Veitshöchheimer Str. zu kontrollieren.

Als der Fahrer des Fahrzeugs die Polizeistreife bemerkte, gab er Gas und versuchte, der Kontrolle zu entkommen. Dabei missachtete er zweimal das Rotlicht und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter. In gefährlichen Fahrmanövern fuhr der Fahrer Slalom zwischen anderen Verkehrsteilnehmern und bog nach rechts auf den Stadtring „Nord“ ab. Die wilde Fahrt setzte sich fort, als der Fahrer die Ständerbühlstr./Rotkreuzstr. hinunterfuhr und in der Rimparer Str. ein waghalsiges Überholmanöver durchführte.

In der Rimparer Str. übersah der Fahrer schließlich eine Linkskurve und prallte aufgrund der hohen Geschwindigkeit gegen das Geländer einer Drehscheibe für den Schienenverkehr. Nachdem das Fahrzeug zum Stehen kam, flüchtete der Fahrer zu Fuß in Richtung Grombühl. Die vier Mitfahrer, die sich im Fahrzeug befanden, stiegen leicht verletzt aus dem Auto. Sie wurden von den Beamten sofort betreut. Der Fahrer jedoch konnte entkommen, und die Polizei verlor ihn aus den Augen.

Die Mitfahrer, die alle dem Bahnhofsmilieu zuzuordnen sind, werden nun in den Ermittlungen befragt. Weitere Untersuchungen ergaben, dass der flüchtige Fahrer den Autoschlüssel des gestohlenen Fahrzeugs am Freitag in der Zellerau gestohlen hatte. Der Schlüsselbund war an der Außenseite einer Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses vergessen worden.

Die Verkehrsinspektion Würzburg-Biebelried hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrer des gestohlenen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09302-9100 zu melden.