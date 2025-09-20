Auto IU

Verfolgungsfahrt endet für Rollerfahrer in Sackgasse

OBERLEICHTERSBACHAm Donnerstagabend versuchte ein 19-jähriger Rollerfahrer, sich einer Polizeikontrolle in Oberleichtersbach zu entziehen. Seine Flucht über Feldwege endete jedoch in einer Sackgasse. Die Polizei Bad Brückenau ermittelt nun unter anderem wegen Kennzeichenmissbrauchs.

Der Vorfall ereignete sich gegen 23:00 Uhr im Bereich Buchrasen. Der junge Mann versuchte, auf seinem Kleinkraftrad vor den Beamten zu fliehen, indem er auf angrenzende Feldwege auswich. Nach kurzer Zeit fuhr er jedoch in eine Sackgasse und konnte dort gestellt werden.

Bei der Kontrolle gab der 19-Jährige an, er sei geflüchtet, weil sein Kennzeichen hochgebogen war. Er muss sich nun wegen Kennzeichenmissbrauchs und weiteren Delikten verantworten.

