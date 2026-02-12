Auto IU

Verfolgungsjagd in Würzburg: Festnahme auf Hausdach nach Fluchtversuch

12. Februar 2026Letztes Update 12. Februar 2026
Verfolgungsjagd in Würzburg: Festnahme auf Hausdach nach Fluchtversuch
Symbolfoto: 2fly4
WÜRZBURG – Ein 19-jähriger Opel-Fahrer und sein 30-jähriger Beifahrer haben sich am Mittwochmorgen gegen 03:45 Uhr in der Koellikerstraße einer Verkehrskontrolle entzogen und sind nach einer rasanten Flucht auf ein Hausdach geklettert. Die Würzburger Polizei konnte die beiden Männer schließlich in der Pleicherpfarrgasse festnehmen, nachdem sie ihren Wagen in einem Hinterhof abgestellt hatten.

Die Flucht führte mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Bohnesmühlgasse, wobei die Beamten das abgestellte Fahrzeug nach kurzer Suche entdeckten. Die beiden deutschen Staatsangehörigen waren über eine Leiter auf das etwa fünf Meter hohe Dach gelangt, wo sie von den Einsatzkräften gestellt wurden.

Bei dem 19-jährigen Fahrer stellten die Polizisten einen Alkoholwert von etwa 0,4 Promille sowie drogentypische Auffälligkeiten fest, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Trunkenheit im Verkehr.

