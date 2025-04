Verkaufsoffener Sonntag am 6. April 2025 in der Schweinfurter Innenstadt und der Stadtgalerie

SCHWEINFURT – Am Sonntag, den 6. April 2025, wird die Schweinfurter Innenstadt mit einem abwechslungsreichen Programm ganz im Zeichen des Frühlings stehen.

Der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres lädt zwischen 13:00 und 18:00 Uhr zum gemütlichen Einkaufsbummel ein. In den Geschäften der Innenstadt und in der Stadtgalerie erwarten die Besucher eine Vielzahl an Frühjahrs- und Sommerangeboten, spannende Aktionen sowie kulinarische Köstlichkeiten.

Parallel zum verkaufsoffenen Sonntag findet vom 3. bis 7. April der **Schweinfurter Fischmarkt** auf dem Marktplatz statt. Hier können sich die Gäste auf maritime Spezialitäten freuen und die norddeutsche Marktatmosphäre genießen. Ein besonderes Highlight: Wer in einem Mitgliedsgeschäft von „Schweinfurt erleben“ einkauft, erhält ein **Freiticket für das Riesenrad** auf dem Fischmarkt.

Für musikalische Unterhaltung sorgt an diesem Tag die Band **Freaky Blinders** um Sänger Jerry James, die an verschiedenen Plätzen in der Innenstadt mit ihrem abwechslungsreichen Repertoire auftreten werden.

Ein weiteres Event prägt ebenfalls das Stadtbild: Der **Club Deutscher Drehorgelfreunde e. V.** hält am 5. April seine Jahreshauptversammlung in Schweinfurt ab. Schon ab Freitag bis einschließlich Sonntag werden die Drehorgelfreunde mit Straßenmusik für ein besonderes Flair in der Innenstadt sorgen.