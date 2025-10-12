Verkaufsoffener Sonntag und Erntedankmarkt in Schweinfurt am 12. Oktober 2025
SCHWEINFURT – Die Schweinfurter Innenstadt lädt am Sonntag, den 12. Oktober 2025, wieder zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein. Zahlreiche Geschäfte öffnen von 13:00 bis 18:00 Uhr ihre Türen für ein entspanntes Einkaufserlebnis. Hauptattraktion ist der traditionelle Erntedankmarkt auf dem Marktplatz, der bereits ab Samstag geöffnet ist und ein breites Angebot sowie Familienprogramm bereithält.
Der verkaufsoffene Sonntag bietet Besuchern die ideale Gelegenheit, die neuesten Trends und attraktive Angebote in herbstlicher Atmosphäre zu entdecken.
Erntedankmarkt als besonderes Highlight
Der traditionelle Erntedankmarkt auf dem Marktplatz öffnet an diesem Wochenende bereits am Samstag und Sonntag jeweils ab 10:30 Uhr und läuft bis 18:00 Uhr.
Der Markt zeichnet sich durch ein vielfältiges Angebot an liebevoll handgemachten und selbst hergestellten Produkten aus. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt, wobei neben traditionellen Köstlichkeiten passend zur Jahreszeit auch Federweißer angeboten wird.
Programm für Familien
Auch für Familien und Kinder ist der Aktionstag abwechslungsreich gestaltet:
- Die kleinen Besucher können sich beim Kinderschminken in fantasievolle Figuren verwandeln lassen.
- Oberhalb des Erntedankmarktes sorgt ein Kinderkarussell für strahlende Gesichter.
- Wer am Aktionstag bei Mitgliedern von Schweinfurt erleben e.V. einkauft, erhält ein kostenloses Ticket für das Karussell.
Die Kombination aus Shopping, Marktgeschehen und Familienprogramm macht den verkaufsoffenen Sonntag und den Erntedankmarkt zu einem stimmungsvollen Erlebnis in der Schweinfurter Innenstadt.
