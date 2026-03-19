Verkaufsoffener Sonntag und Fischmarkt locken in die Schweinfurter City
SCHWEINFURT – Am Sonntag, den 22. März 2026, lädt die Schweinfurter Innenstadt sowie die Stadtgalerie von 13:00 bis 18:00 Uhr zum ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres ein. Parallel dazu sorgt der traditionelle Fischmarkt auf dem Marktplatz bereits ab dem 19. März für ein besonderes maritimes Flair und lädt Einheimische wie Gäste zu einem abwechslungsreichen Stadtbummel ein.
Du kannst dich auf die neuesten Frühjahrs- und Sommertrends in den zahlreichen teilnehmenden Geschäften freuen, die den Einkaufssonntag mit eigenen Aktionen begleiten. Für Familien bietet das Programm besondere Highlights: In der Spitalstraße wartet ein Kinderschminkstand auf die kleinsten Besucher, und die Mitgliedsbetriebe der Werbegemeinschaft „Schweinfurt erleben e. V.“ verteilen Tickets für das Riesenrad auf dem Marktplatz.
Ein praktischer Service erleichtert dir zudem die Anreise: Bei vielen Händlern erhältst du Park- oder Busgutscheine für eine unkomplizierte Fahrt in die City. Der Fischmarkt gastiert insgesamt fünf Tage lang, vom 19. bis zum 23. März, im Herzen der Stadt und rundet das Erlebniswochenende kulinarisch ab.
Weitere Details zu den Aktionen und teilnehmenden Betrieben findest du online.
Informationen unter: www.schweinfurt-erleben.de
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!