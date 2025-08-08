Verkehrsbehinderung nach Verkehrsunfällen im Landkreis Würzburg

OCHSENFURT/GAUKÖNIGSHOFEN, Lkrs. Würzburg – Zwei Verkehrsunfälle ereigneten sich am Mittwochnachmittag und Donnerstagabend, welche neben hohem Sachschaden noch längere Straßensperren nach sich zogen.

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 31-Jähriger mit einem Traktor, Fendt, mit angehängter Feldspritze die Staatsstraße 2270 von Ochsenfurt in Richtung Gaukönigshofen. Kurz vor der Abzweigung in Richtung Tückelhausen verlor der 31-Jährige die Kontrolle über sein Gespann. In der Folge stürzte die Feldspritze nach rechts in den Straßengraben und blieb dort stark beschädigt auf der Seite liegen. Der Traktor selbst verblieb auf der Fahrbahn. Die Feldspritze war nicht mehr fahrbereit. Die Bergung und der Abtransport erfolgte durch eine Fachfirma. Der hier entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 25000,- Euro.

Durch das Umkippen rissen Hydraulikschläuche ab und Teile des Spritzmittels liefen aus. Die Flüssigkeiten liefen teilweise auf die Fahrbahn, sowie in den Straßengraben und wurden durch die örtlichen Feuerwehren gebunden. Ein Eintrag in den angrenzenden Bach konnte durch deren schnelles Eingreifen verhindert werden. Da bis zum Eintreffen der Rettungskräfte zahlreiche Fahrzeuge über die verschmutzte Fahrbahn fuhren wurden die Flüssigkeiten über mehrere hundert Meter verteilt. Für die Bergung und Reinigung der Fahrbahn, sowie Abtragung des Erdreichs musste die Staatsstraße in diesem Bereich für ca. 4,5 Stunden komplett gesperrt werden.

Weitere Maßnahmen erfolgten und erfolgen noch in enger Absprache mit den zuständigen Fachbehörden.

Am Donnerstagabend befuhr eine 22-Jährige mit ihrem Pkw, Mercedes, die Kreisstraße WÜ 46 von Giebelstadt kommend in Richtung Tückelhausen. Zeitgleich fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Traktor, John Deere, und Anhänger in die gleiche Richtung. Als der 56-Jährige nach links abbog, setzte die 22-Jährige im gleichen Moment zum Überholen an und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstanden Schäden in Höhe von insgesamt ca. 20000,- Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Während der Pkw nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, konnte der Traktor vor Ort notdürftig repariert und zur Werkstatt gefahren werden. Auch hier war die Kreisstraße während der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle für ca. 2 Stunden komplett gesperrt. Für die Absicherung und Umleitung waren zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren im Einsatz.