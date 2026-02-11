Auto IU

Verkehrseinschränkungen wegen des Faschingsumzuges

11. Februar 2026Letztes Update 11. Februar 2026
Symbolfoto: 2fly4
SCHWEINFURT – Wegen des Faschingsumzuges ist die Schweinfurter Innenstadt am Faschingsdienstag, den 17. Februar 2026, ab ca. 11:30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Haltverbote entlang der Wegstrecke gelten in diesem Jahr erstmalig bereits ab 08:00 Uhr, wobei widerrechtlich geparkte Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt werden.

Der Umzug startet um 13:00 Uhr am Spitalseeplatz und führt über die Roßbrunnstraße, den Kornmarkt und den Roßmarkt bis zum Marktplatz. Während der Sperrungen, die voraussichtlich bis 17:00 Uhr andauern, ist das Ausfahren aus der Tiefgarage Graben, dem Parkplatz in der Zehntstraße sowie weiteren Parkplätzen im Veranstaltungsgebiet nicht möglich. Zudem kann die Neue Gasse in diesem Jahr auch von Anliegern nicht befahren werden. Die Stadt Schweinfurt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für diese notwendigen Sicherheitsmaßnahmen.

11. Februar 2026
11. Februar 2026
11. Februar 2026

Mehrere Fahrten unter Rauschmitteleinfluss in der Region Main-Rhön gestoppt

11. Februar 2026
