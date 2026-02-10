Verkehrseinschränkungen wegen des Faschingsumzuges

SCHWEINFURT – Wegen des Faschingsumzuges ist die Schweinfurter Innenstadt am Faschingsdienstag, den 17. Februar 2026, ab ca. 11:30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Haltverbote entlang der Wegstrecke gelten in diesem Jahr erstmalig bereits ab 08:00 Uhr, wobei widerrechtlich geparkte Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt werden.

Der Umzug startet um 13:00 Uhr am Spitalseeplatz und führt über die Roßbrunnstraße, den Kornmarkt und den Roßmarkt bis zum Marktplatz. Während der Sperrungen, die voraussichtlich bis 17:00 Uhr andauern, ist das Ausfahren aus der Tiefgarage Graben, dem Parkplatz in der Zehntstraße sowie weiteren Parkplätzen im Veranstaltungsgebiet nicht möglich. Zudem kann die Neue Gasse in diesem Jahr auch von Anliegern nicht befahren werden. Die Stadt Schweinfurt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für diese notwendigen Sicherheitsmaßnahmen.

Das könnte Dich auch interessieren: Tec-Tipp: Dji Mic Mini - Dein professioneller und kabelloser Microfon-Sound im Taschenformat Mit dem DJI Mic Mini bringst du deine Audioaufnahmen auf das nächste Level, egal ob du Vlogs für YouTube drehst oder Content für Social Media erstellst. Das Set aus zwei Sendern und einem Empfänger ist ultraleicht und liefert dir dank OsmoAudio kristallklaren Sound für professionelle Ergebnisse auf DEINE NEUE LIEBLINGS-LEGGINGS: Perfekter Halt und butterweicher Komfort Du suchst eine Leggings, die nicht nur alles mitmacht, sondern dich auch noch fantastisch aussehen lässt? Die High Waist Leggings von SINOPHANT passen sich dank ihres hochelastischen Designs deinem Körper individuell an und formen eine wunderschöne Silhouette. Genieß das Gefühl von butterweichem Sto