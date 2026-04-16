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Verkehrskontrolle führt zu Diebesgut: Zwei Tatverdächtige nach Ladendiebstahl ermittelt

16. April 2026Letztes Update 16. April 2026
Verkehrskontrolle führt zu Diebesgut: Zwei Tatverdächtige nach Ladendiebstahl ermittelt
Symbolfoto: 2fly4
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LANGENPROZELTEN – Am Donnerstagnachmittag bewies eine Streife der Polizeistation Gemünden bei der Kontrolle eines Skoda Fabia ein glückliches Händchen. Die Beamten entdeckten im Fahrzeug einen entwendeten Laptop, der nur kurz zuvor in einem örtlichen Elektronikmarkt gestohlen worden war.

Gegen 13:45 Uhr hielten die Polizisten das Fahrzeug in der Würzburger Straße an. Bei der Überprüfung des 41-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass dieser bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten in Elektronikmärkten polizeilich in Erscheinung getreten war. Diese Erkenntnis führte zu einer genaueren Durchschau des Wagens, bei der hinter dem Beifahrersitz ein originalverpackter Laptop der Marke Lenovo sichergestellt wurde.

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Da weder der Fahrer noch sein 20-jähriger Beifahrer einen Eigentumsnachweis vorlegen oder plausible Angaben zur Herkunft des Geräts machen konnten, erhärtete sich der Verdacht einer Straftat.

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Aufklärung des Diebstahls

Die weiteren Ermittlungen ergaben schnell Klarheit:

  • Tatort: Ein Elektronikmarkt in Gemünden.

  • Tatzeit: Das Gerät war lediglich eine Stunde vor der Kontrolle entwendet worden.

Die beiden polnischen Staatsangehörigen wurden vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung und dem Abschluss der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer wieder entlassen. Beide müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls verantworten.

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