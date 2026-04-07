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Verkehrskontrollen am Osterwochenende: Polizei stoppt Rauschfahrten und illegales Tuning

7. April 2026Letztes Update 7. April 2026
Verkehrskontrollen am Osterwochenende: Polizei stoppt Rauschfahrten und illegales Tuning
Foto: Pixabay / Igrinz
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LKR. BAD KISSINGEN – Das verlängerte Osterwochenende hielt die Polizeikräfte in der Region mit zahlreichen Verkehrskontrollen in Atem. In mehreren Fällen mussten die Beamten einschreiten, da Fahrzeugführer entweder ohne gültige Erlaubnis, unter Drogeneinfluss oder mit unzulässig umgebauten Fahrzeugen auf den Straßen unterwegs waren.

Die Bilanz der Feiertage zeigt eine Vielzahl von Verstößen, die von Fahrverboten bis hin zu Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis reichen. In allen Fällen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ohne gültige Fahrerlaubnis in Bad Brückenau

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Am Montagmorgen gegen 09:25 Uhr geriet ein 31-jähriger Chevrolet-Fahrer in der ANCENIS-STRASSE in eine Kontrolle. Der Mann wies sich mit einem moldawischen Führerschein aus, der jedoch in Deutschland keine Gültigkeit besitzt. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt an Ort und Stelle und leiteten ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann ein.

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Kokain-Fahrt in Elfershausen gestoppt

Bereits am Freitagabend beendete die Polizei die Fahrt eines 35-jährigen Sprinter-Fahrers in der HAUPTSTRASSE. Bei der Kontrolle um 18:00 Uhr bemerkten die Einsatzkräfte drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem serbischen Fahrer. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht auf Kokainkonsum. Neben der fälligen Blutentnahme muss sich der Mann zudem wegen Verstößen gegen die Vorschriften des gewerblichen Güterverkehrs verantworten.

Illegale Umbauten in Hammelburg und Euerdorf

Auch die Tuning-Szene stand im Fokus der Ermittler. In HAMMELBURG und EUERDORF kontrollierten die Beamten zwei deutsche Fahrer eines Audi und eines BMW. Dabei stellten die Spezialisten unzulässige technische Veränderungen an den Fahrzeugen fest, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.

Obwohl den 32 und 45 Jahre alten Männern die Weiterfahrt unter Auflagen gestattet wurde, kommen nun Bußgelder nach der Straßenverkehrszulassungsordnung auf sie zu. Die illegalen Anbauteile müssen zeitnah zurückgebaut und die Fahrzeuge ordnungsgemäß wieder vorgeführt werden.

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