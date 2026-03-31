Auto IU

Verkehrskontrollen am Wochenende: Polizei zieht alkoholisierte und berauschte Fahrer aus dem Verkehr

31. März 2026Letztes Update 31. März 2026
Verkehrskontrollen am Wochenende: Polizei zieht alkoholisierte und berauschte Fahrer aus dem Verkehr
Symbolfoto: 2fly4
Eisgeliebt

OBERHOHENRIED / BAD NEUSTADT – Im Rahmen verstärkter Kontrollen am vergangenen Wochenende hat die Polizei in der Region die Verkehrssicherheit überprüft. Während sich die Mehrheit der Verkehrsteilnehmer regelkonform verhielt, mussten die Beamten in zwei Fällen gravierende Verstöße wegen Trunkenheit beziehungsweise Drogenkonsums am Steuer ahnden.

In Oberhohenried (Landkreis Haßberge) stoppte eine Streife am Sonntagabend gegen 23:15 Uhr einen 47-jährigen Autofahrer in der Königsberger Straße. Bei der Kontrolle schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 1,1 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den 47-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Drogenfahrt in Bad Neustadt

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Kulturamt Haßfurt Events - Conny

Nur wenige Minuten später, gegen 23:20 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizei Bad Brückenau in der Ancenis Straße in Bad Neustadt eine 31-jährige Pkw-Fahrerin. Die Beamten erkannten bei der Frau schnell Anzeichen, die auf einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tefal Easy Fry Infrared: Die neue intelligente Heißluftfritteuse für schnelle, knusprige und saftige Mahlzeiten

Die neue Tefal Easy Fry Infrared Heißluftfritteuse kombiniert Infrarot-Oberhitze mit Unterhitze, um Speisen besonders schnell und knusprig zuzubereiten. Dank der innovativen Technik heizt das Gerät viermal schneller auf als herkömmliche Heißluftfritteusen und ermöglicht so ein sofortiges Garen ohne

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr

Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabisprodukte. Die Konsequenzen für die Fahrerin:

  • Die Weiterfahrt wurde umgehend unterbunden.

  • Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

  • Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz wurde eingeleitet.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

31. März 2026Letztes Update 31. März 2026

Mehr

Sachbeschädigungen und Unfallfluchten im Raum Bad Kissingen: Polizei sucht Zeugen

Sachbeschädigungen und Unfallfluchten im Raum Bad Kissingen: Polizei sucht Zeugen

31. März 2026
Unfallfluchten und Vandalismus im Landkreis Haßberge: Polizei bittet um Mithilfe

Unfallfluchten und Vandalismus im Landkreis Haßberge: Polizei bittet um Mithilfe

31. März 2026
Frühlingsstart am Main: Fähre Wipfeld weitet Wochenendzeiten aus

Frühlingsstart am Main: Fähre Wipfeld weitet Wochenendzeiten aus

31. März 2026
Unfallflucht in Gerolzhofen durch Video geklärt – Zeugen überführen Autofahrer

Unfallflucht in Gerolzhofen durch Video geklärt – Zeugen überführen Autofahrer

31. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)