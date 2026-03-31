Verkehrskontrollen am Wochenende: Polizei zieht alkoholisierte und berauschte Fahrer aus dem Verkehr
OBERHOHENRIED / BAD NEUSTADT – Im Rahmen verstärkter Kontrollen am vergangenen Wochenende hat die Polizei in der Region die Verkehrssicherheit überprüft. Während sich die Mehrheit der Verkehrsteilnehmer regelkonform verhielt, mussten die Beamten in zwei Fällen gravierende Verstöße wegen Trunkenheit beziehungsweise Drogenkonsums am Steuer ahnden.
In Oberhohenried (Landkreis Haßberge) stoppte eine Streife am Sonntagabend gegen 23:15 Uhr einen 47-jährigen Autofahrer in der Königsberger Straße. Bei der Kontrolle schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 1,1 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den 47-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.
Drogenfahrt in Bad Neustadt
Nur wenige Minuten später, gegen 23:20 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizei Bad Brückenau in der Ancenis Straße in Bad Neustadt eine 31-jährige Pkw-Fahrerin. Die Beamten erkannten bei der Frau schnell Anzeichen, die auf einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten.
Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabisprodukte. Die Konsequenzen für die Fahrerin:
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Die Weiterfahrt wurde umgehend unterbunden.
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Eine Blutentnahme wurde angeordnet.
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Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz wurde eingeleitet.
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