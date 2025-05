Verkehrskontrollen bringen eine Vielzahl von Verkehrsdelikten zu Tage

LKR. RHÖN-GRABFELD – Die Polizei Mellrichstadt führte in den letzten zwei Tagen verstärkt Verkehrskontrollen durch, was mehrere Ermittlungsverfahren zur Folge hatte.

Drogen am Steuer: Am Mittwochmorgen wurde ein 45-jähriger Autofahrer in der Nordheimer Straße kontrolliert. Dabei fielen drogentypische Anzeichen auf, woraufhin eine Blutentnahme und eine Anzeige erfolgten.

Mängel an Motorrädern: Am Donnerstagnachmittag wurden auf der St 2288 bei Hausen zwei Motorradfahrer kontrolliert. Das Motorrad eines 23-Jährigen wies erhebliche Mängel auf (abgelaufene HU, keine Spiegel, abgebrochener Kupplungshebel), was zur Untersagung der Weiterfahrt führte. Am Motorrad seines 24-jährigen Begleiters war das Kennzeichen verbogen und die Spiegel fehlten ebenfalls. Auch deren Fahrt wurde beendet. Beide Fahrer erwartet eine Anzeige.

Zu schnell unterwegs: Bereits am Donnerstagnachmittag beobachtete eine Streife auf der St 2288 bei Hausen eine Gruppe Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit. Ein 29-Jähriger wurde kontrolliert und muss nun mit einem Bußgeld, Punkten und einem Fahrverbot rechnen.

Erneut Drogen: Am Mittwochabend wurde in Ostheim eine 37-jährige Autofahrerin kontrolliert. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Fortgesetzte Kontrollen: Das Polizeipräsidium Unterfranken kündigt an, die Fahrtüchtigkeit im Jahr 2025 verstärkt in den Fokus der Verkehrssicherheitsarbeit zu rücken und weiterhin verstärkte Verkehrskontrollen durchzuführen, um Alkohol- und Drogenfahrten zu unterbinden und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.