Verkehrskontrollen im Bereich Kitzingen – Zahlreiche berauschte Verkehrsteilnehmer festgestellt

KITZINGEN – Beamte der Kitzinger Polizei führten am Donnerstag mehrere Verkehrskontrollen durch. Hierbei konnten vier Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die berauscht am Steuer waren und in einem Fall sogar ein Fahrverbot hatten.

Kontrolle Panzerstraße

Um 13:00 Uhr wurde ein 42-jähriger Amerikaner der die Panzerstraße mit seinem Chrysler befuhr, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten bei ihm drogentypische Auffälligkeiten fest. Auf Vorhalt räumte er ein, dass er Cannabis konsumierte.

Kontrollen St 2272

Am Abend, gegen 20:50 Uhr, wurde ein 41-jähriger serbisch-ungarischer Mann auf einem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch bei ihm ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Er räumte ein, Cannabis konsumiert zu haben.

Wenig später, gegen 21:40 Uhr, wurde ebenfalls auf der Staatsstraße 2272, ein 36-jähriger Afghane auf einem E-Scooter fahrend einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier konnten auch drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Urintest bestätigte den Verdacht – dieser reagierte auf Cannabis.

Kontrolle Hindenburgring Nord

Fast zeitgleich, gegen 21:50 Uhr, kontrollierte eine weitere Streife einen 19-jährigen Deutschen auf einem E-Scooter im Hindenburgring Nord. Der Mann stieg unvermittelt beim Erblicken der Streife von seinem E-Scooter. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass er zuvor Cannabis konsumierte. Auch stellte sich heraus, dass für ihn ein Fahrverbot besteht. Unter das Fahrverbot fällt auch das Führen eines E-Scooters.

Alle Fahrzeugführer mussten sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrten wurden untersagt und sie erwarten empfindliche Bußgelder. Gegen den 19-Jährigen wurde zudem ein Strafverfahren wegen Fahrens trotz Fahrverbot eingeleitet.

Weitere Kontrollen

Das Polizeipräsidium Unterfranken führt weiterhin für die Sicherheit im Straßenverkehr gezielt Verkehrskontrollen durch. Berauschte Fahrzeugführer stellen für sich aber auch für andere Verkehrsteilnehmer eine erhebliche Gefahr dar.